Сибіга: Україна та Ізраїль домовились започаткувати діалог щодо «іранської загрози»

Україна та Ізраїль домовились започаткувати діалог стосовно «іранської загрози», заявив очільник МЗС України Андрія Сибіги під час брифінгу з міністром зовнішніх справ Ізраїлю Ґідеоном Саара.

«Сьогодні наші країни (Україна та Ізраїль) стикаються зі спільними безпековими викликами. Іран та Росія становлять екзистенційну загрозу не лише для наших країн, але і для глобальної безпеки», – сказав Сибіга.

Він заявив, що Іран продовжує дестабілізовувати регіон, намагається розвивати ядерну програму. За його словами, Москва, Тегеран та Пхеньян «об’єднались у єдиний альянс злочинних режимів, які підтримують один одного та загрожують усьому вільному світу».

«На тлі цих загроз домовилися активізувати двосторонню співпрацю. І сьогодні ми вирішили започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози. Ми про це домовилися з міністром», – додав міністр.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар 22 липня прибув до Києваз офіційним візитом. Як повідомлялось, у нього заплановані зустрічі з українським керівництвом і єврейською громадою.

Ґідеон Саар очолив МЗС Ізраїлю в 2024 році. У 2023 році до України приїздив його попередник Елі Коен.

У січні в інтерв’ю Радіо Свобода посол Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль підтримує Україну, але не надає їй військову підтримку з «різних міркувань», головне – це небажання порушувати контакти з Росією.