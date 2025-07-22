Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Посол Ізраїлю повідомив про прибуття голови МЗС країни до Києва

За даними медіа, візит Ґідеона Саара триватиме до завтр
За даними медіа, візит Ґідеона Саара триватиме до завтр

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар прибув до Києва з офіційним візитом, повідомив посол країни в Україні Михайло Бродський.

«У програмі – зустрічі з українським керівництвом і єврейською громадою», – додав Бродський у своєму телеграм-каналі.

Видання Times of Israel також повідомило про візит із посиланням на офіс голови МЗС. За даними медіа, візит Саара триватиме до завтра, він також планує відвідати Бабин Яр.

Ґідеон Саар очолив МЗС Ізраїлю в 2024 році. У 2023 році до України приїздив його попередник Елі Коен.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG