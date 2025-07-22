Посол Ізраїлю повідомив про прибуття голови МЗС країни до Києва

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар прибув до Києва з офіційним візитом, повідомив посол країни в Україні Михайло Бродський.

«У програмі – зустрічі з українським керівництвом і єврейською громадою», – додав Бродський у своєму телеграм-каналі.

Видання Times of Israel також повідомило про візит із посиланням на офіс голови МЗС. За даними медіа, візит Саара триватиме до завтра, він також планує відвідати Бабин Яр.

Ґідеон Саар очолив МЗС Ізраїлю в 2024 році. У 2023 році до України приїздив його попередник Елі Коен.