Індійські державні заводи зупинили закупівлю нафти з РФ – Reuters

Індійські державні нафтопереробні заводи припинили купувати російську нафту минулого тижня, оскільки цього місяця знижки скоротилися, а президент США Дональд Трамп попередив про додаткові санкції за закупівлю нафти з РФ, повідомляє агенція Reuters із посиланням на свої джерела в нафтопереробній галузі.

Індія є третім за обсягами імпортером нафти у світі, також ця країна є найбільшим покупцем російської сирої нафти, транспортованої морем.

Державні нафтопереробні заводи країни — Indian Oil Corp (IOC. NS), Hindustan Petroleum Corp (HPCL. NS), Bharat Petroleum Corp (BPCL. NS) та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL. NS) — не подавали заявок на російську нафту впродовж останнього тижня, повідомили Reuters чотири джерела, обізнані з планами закупівель нафтопереробних заводів.

IOC, BPCL, HPCL, MRPL та федеральне міністерство нафти Індії поки що не відповіли на запити Reuters про коментарі.

Як зазначає Reuters, приватні нафтопереробні компанії Reliance Industries (RELI. NS) та Nayara Energy є найбільшими покупцями російської нафти в Індії, але державні нафтопереробні заводи контролюють понад 60% загальних потужностей Індії з переробки нафти – 5,2 мільйона барелів на день.

14 липня Трамп пригрозив тарифами у 100% для країн, які купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирну угоду з Україною.