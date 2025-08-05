Китай і Росія завершили 5-денні військові навчання в Японському морі

Російські й китайські військово-морські сили 5 серпня завершили п’ятиденні військово-морські навчання в Японському морі, продемонструвавши зростання військових зв’язків.

У маневрах під назвою «Морська взаємодія 2025» брали участь великий російський протичовновий корабель, два китайські есмінці, дизель‑електричні підводні човни обох країн, а також китайське судно для порятунку підводників, повідомила російська влада.

Навчання розпочалися 1 серпня з тренувань поблизу Владивостока на Далекому Сході Росії, перш ніж військово-морські сили обох країн провели військово-морські навчання в Японському морі, починаючи з 3 серпня.

Спільні військово-морські навчання стали ще однією ознакою поглиблення співпраці у сфері безпеки між військовими Китаю і Росії. Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), вашингтонський аналітичний центр, задокументував 113 спільних військових навчань, які Пекін і Москва провели з 2003 року, при цьому половина з них відбулася за останні шість років.

В останні роки все більше цих навчань зосереджені в Тихому океані, де Пекін має морські суперечки з іншими країнами вздовж Південнокитайського моря, а Москва підтримує давню територіальну суперечку з Японією щодо суверенітету острівного ланцюга.

У регіоні також існує напруженість вздовж Корейського півострова і Тайваню, самоврядного острова, який Китай вважає своїм й обіцяв захопити силою, якщо це буде необхідно.

Китайсько-російські навчання також збіглися з першими в історії спільними військово-морськими навчаннями між Індією і Філіппінами в Південнокитайському морі, які розпочалися 3 серпня і тривали два дні.

Пекін має окремі територіальні суперечки з обома цими азійськими країнами і давнє регіональне суперництво з Індією.

Зокрема, Китай має давню суперечку щодо сухопутного кордону з Індією в Гімалаях, а широкі претензії Пекіна практично на все Південнокитайське море призвели до напруженого протистояння з іншими країнами, які претендують на його морські кордони, зокрема з Філіппінами і В’єтнамом.