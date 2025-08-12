Доступність посилання

Трамп підписав указ про продовження тарифного перемир’я з Китаєм на 90 днів

Сполучені Штати продовжили призупинення підвищених тарифів на китайський імпорт до 10 листопада
Президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє підвищення торгових мит на китайські товари. Розпорядження діятиме 90 днів. Воно введено в дію за кілька годин до закінчення крайнього терміну, відведеного ним для переговорів між Вашингтоном і Пекіном.

«Цей захід необхідний для сприяння продовженню та продуктивному обговоренню з Китаєм питань усунення торговельних дисбалансів, недобросовісної торговельної практики, розширення доступу до ринку для американського експорту та узгодження дій зі США з питань національної безпеки та економіки», – йдеться у повідомленні Білого дому.

Таким чином, Сполучені Штати продовжили призупинення підвищених тарифів на китайський імпорт до 10 листопада 2025 року. Поточний 10% взаємний тариф залишається чинним протягом цього періоду.

В той же час було опублікувало спільну заяву за результатами американо-китайських переговорів у Стокгольмі, в якій йдеться про те, що і США, і Китай з 12 серпня застосовуватимуть 10-відсоткове мито щодо один одного, а Пекін також «вживатиме або зберігатиме необхідні заходи для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів проти США, як було погоджено в Женевській спільній декларації».

Навесні Трамп наказав підвищити мита на китайські товари до 125, а потім до 145 відсотків, пізніше це рішення було відкладено на час переговорів про взаємні торгові поступки.

Крім раніше введених мит, китайському експорту в США загрожує ще одна ініціатива Трампа – обіцяне підвищення тарифів для торгових партнерів Росії. На початку серпня він казав, що припускає, що цей захід торкнеться і Пекіна. Китай дав зрозуміти, що не планує відмовлятися від закупівлі російської нафти.


