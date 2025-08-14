Зеленський сьогодні зустрінеться з прем’єром Британії – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з Кіром Стармером на Даунінг-стріт, повідомляє Sky news з посиланням на офіс прем’єр-міністра Британії.



В офісі не надали деталей про те, що саме вони обговорюватимуть під час зустрічі, але вона відбудеться за день до того, як президент США Дональд Трамп зустрінеться віч-на-віч з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці, щоб обговорити припинення вогню в Україні.

Напередодні Зеленський перебував з візитом у Берліні, де разом з європейськими лідерами взяв участь у консультаціях з Трампом.

Європейські та українські чиновники мали занепокоєння щодо зустрічі президента з російським лідером з моменту її оголошення минулого тижня. Серед їхніх побоювань – що Трамп і Путін можуть домовитися про параметри мирної угоди, включаючи територіальні поділи, а потім спробувати змусити Україну погодитися на неї. Коментарі Трампа минулого тижня про те, що між Росією та Україною «буде якийсь обмін територіями», зокрема, збентежили Зеленського та європейських лідерів.

Саміт лідерів США і Росії запланований на 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами.



