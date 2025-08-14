Зеленський і Стармер «обговорили очікування від зустрічі на Алясці» – ОП

Офіс президента України та офіс прем’єр-міністра Великої Британії повідомили про результати переговорів, які 14 серпня провели в Лондоні Володимир Зеленський і Кір Стармер.

«Президент і прем’єр-міністр обговорили підсумки вчорашньої онлайн-зустрічі з європейськими лідерами, спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом і засідання коаліції охочих. Сьогодні вже у двосторонньому форматі лідери обмінялися думками щодо очікувань від зустрічі на Алясці та ймовірних перспектив. Володимир Зеленський і Кір Стармер приділили детальну увагу гарантіям безпеки, які можуть зробити мир справді сталим, якщо Сполученим Штатам вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і до змістовної дипломатії», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

Офіс британського прем’єра вказав, що Кір Стармер і Володимир Зеленський «мали приватний сніданок, під час якого обговорили вчорашні зустрічі».

«Вони погодилися, що між ними панує потужне відчуття єдності та тверда рішучість досягти справедливого та тривалого миру в Україні. Вони з нетерпінням чекають на завтрашні переговори між президентом Трампом та президентом Путіним на Алясці, які являють собою реальний шанс для досягнення прогресу, якщо Путін вдасться до заходів, щоб довести свою серйозність щодо миру», – інформує британська сторона.

Візит Зеленського до британської столиці відбувся на наступний день після того, як він у Берліні спільно з лідерами кількох європейських країн взяв участь у консультаціях з президентом США Дональдом Трампом.

Ці лідери заявили, що Трамп запевнив їх, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у п'ятницю в Анкориджі він зробить пріоритетом досягнення перемир'я в Україні, а територіальне питання обговорювати не буде.

І Зеленський, і європейці побоюються, що на саміті США і Росії будуть не дотримані їхні інтереси. Вони побоюються, що будь-які висновки можуть бути на користь Москви, що поставить під загрозу майбутню безпеку України та Європи.

Саміт лідерів США і Росії запланований на 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.



