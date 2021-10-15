На Донбасі з початку доби немає втрат серед українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 15 жовтня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили п’ять разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

«Поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 міліметрів та протитанковий ракетний комплекс. Неподалік Золотого-4 найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 міліметрів. У районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 міліметри. В бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 15 жовтня не повідомляли.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Ясинуватої вдень 15 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.