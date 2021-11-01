Коротко о главных событиях 1 ноября, которые важны для украинского востока

Россия стягивает войска к границе с Украиной, МИД – опровергает

Об этом пишет газета The Washington Post. В соцсетях начали появляться видео, на которых военные эшелоны и конвои перевозят большое количество военной техники на юге и западе России. Среди вооружения можно увидеть и танки и ракеты. В Министерстве обороны Украины информацию о наращивании войск со стороны России опровергают и называют это – «элементом специальных информационно-психологических действий и плановыми мероприятиями».

Ситуация на фронте

Четырнадцать раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 31 октября. Один украинский военный получил травмы. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Луганского, Майорского, Новоалександровки, Светлодарска, Марьинки, Шумов, Золотого-4, Новолуганского, Зайцевого, Новотошковского. Сегодня – 4 нарушения. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций в районах Горловки, Александровки, Золотого-5 и Голубовского.

Министр реинтеграции окупированных территорий Резников подал в оставку

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Ожидается, что Резникова назначат министром обороны. Верховная Рада рассмотрит кадровые перестановки в правительстве на этой неделе.

В Донецкой области занято 90% ковидных мест в больницах

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины. На втором месте оказалась Запорожская область, третье заняла – Одесская. Самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – в Кировоградской области.

COVID-19 в регионе

19 936 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 322 человека заболели ковидом, 8 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 110 человек заболели, 1 – умер. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 21 человек умер от осложнений ковид. В ОРДО – о новых случаях заболевания за сутки не сообщали.

В Мариуполе митинговали металлурги

Более 100 человек протестовали против увеличения продолжительности рабочего дня, которую намерены ввести на меткомбинате Ильича. Об этом сообщает местный сайт 0629. Нововведение будет означать, что количество рабочих часов за месяц увеличится до 245 при норме в 176. На комбинате объясняют это нехваткой персонала.

Первый участок троллейбусного сообщения между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным запустят в декабре

Об этом заявил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай. По его словам, область получит дополнительные средства и на дальнейшее строительство и на приобретение троллейбусов. Троллейбусы будут с возможностью автономного хода и доступом для людей с инвалидностью.

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