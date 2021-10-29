Новые цены «Феникса» (если вы не знали, что у боевиков своя связь, то она еще и дорожает)

В 2015-м мобильная связь оккупированной территории «откололась» от большой земли: вооруженные люди захватили вышки и запустили на них свои сети – «Феникс» и «Лугаком». Их особенность – эти операторы «не звонят» ни в одну страну мира, кроме России. И на свободную часть Донецкой области – тоже.

С ноября новая мобильная связь в Донецке подорожает. Самый доступный тариф – «Народный» – поднимется в цене в два раза. Как это местным, и на что «Феникс» потратит эти деньги?

В полете «Феникса» – проблемы. Оператор мобильной связи, подконтрольный группировке «ДНР», работает с перебоями, иногда сеть вообще пропадает, хромает качество связи. Возможная причина проблем – монтаж нового оборудования для сети 4G, пишут местные паблики, ссылаясь на ответы представителей оператора. Телеграм-канал «Станислав Варг», подконтрольный группировке «ДНР», предполагает, что подорожание мобильной связи в Донецке связано именно с будущими улучшениями.

На подконтрольную Киеву территорию жители ОРДЛО звонят исключительно через Водафон, а городская сеть от украинской отделена.

Что подорожает

На сайте «Феникса» написали, что связь подорожает с 1 ноября для пользователей самых доступных тарифов:

«Народный» подорожает с пятидесяти рублей до 100 рублей в месяц (с 18,7 гривен до 37,4 гривен);

«Народный интернет Феникс» с 95 рублей до 120 рублей в месяц (с 35,53 гривен до 44.88 гривен).

Что предлагают за эти деньги? В тарифе «Народный» после подорожания будут доступны 120 бесплатных минут в месяц на городские номера на неподконтрольной Киеву части Донецкой области; безлимитные бесплатные звонки и 300 бесплатных СМС внутри сети и на номера «Лугаком» (это значит позвонить в Луганск, в «роуминг»); звонки на городские номера на неподконтрольную Киеву часть Луганской области – 1,50 рублей за минуту (это 37 копеек в гривнах).

В тарифе «Народный интернет Феникс» после подорожания дадут час бесплатного разговора в сутки на номера «Феникс» и «Лугаком»; 100 бесплатных СМС в месяц внутри сети и на «Лугаком»; доступен 1 Гб мобильного интернета (дополнительно можно подключить до 50 Гб).

Звонки в Россию стоят от 4,50 рублей за минуту (это полторы гривны).

Связь в Луганске

У оператора «Лугаком», подконтрольного группировке «ЛНР», тоже есть тариф «Народный». Его стоимость – 50 рублей в месяц (18,7 гривен). Абоненту дают 3000 бесплатных минут и 300 СМС внутри сети. Позвонить на городской номер на неподконтрольной Киеву части Луганской области стоит 1,50 рублей за минуту. Международные (то есть в Россию) звонки стоят 5 рублей за минуту разговора (1 гривна 87 копеек). Мобильный интернет группировка «ЛНР» продает по 70 русских копеек за мегабайт.

То есть, «Лугаком», хоть и будет стоить с 1 ноября в два раза дешевле, но и условия абонентам группировка «ЛНР» предоставляет менее выгодные.

Как звонят люди

Телеканал «Оплот», подконтрольный гибридным силам России, месяц назад спросил у дончан, улучшится ли качество связи после подорожания.

Cейчас работает неплохо

«Наверное, улучшится. Хотя и сейчас работает неплохо. Вот, у меня телефоны и в моей семье, – мы не жалуемся, работает хорошо», – отвечает женщина пенсионного возраста.

Качество связи плохое

«Я считаю, что, возможно, улучшится. Качество связи плохое, честно говоря. Во многих местах, отдаленных от города, не ловит», – делится опытом молодой пользователь «Феникса».

У меня и у моих знакомых не раз наблюдались проблемы

«Было бы хорошо, если б за повышением цен они бы улучшили связь. У меня и у моих знакомых не раз наблюдались проблемы, когда просто нельзя было дозвониться», – отвечает еще один парень.

Когда почините, настроите сеть, тогда и повышайте стоимость

«Когда почините, настроите сеть, тогда и повышайте стоимость. А так вы только вызываете негативное отношение к работе оператора «Феникс», – рассуждает пользователь Вконтакте.

«На интернет «Феникс» не перейду» Уж очень вы слабенькие… Хотите зарабатывать? Обязаны летать», – заявляет пользовательница соцсети.

Я сейчас в Ростове купил пакет, так тут скоооорооость

В другом паблике пользователь сравнивает условия в Донецке и в России: «Так связи толком нет. Я сейчас в Ростове купил пакет МТС тарифище интернет безлимит, 600 минут и 600 СМС в месяц за 300 рублей, так тут скоооорооость».

«В целом, связь есть, но работают «глушилки»

Слушательница Радио Донбасс.Реалии в Донецке отмечает, что «Феникс» работает хорошо: и связь, и интернет естьпо всему городу, а денег пакета хватит надолго. Также удобно звонить в Россию: связь хорошая и дешевая, 5 рублей/минута. «Но в зонах, где нет Водафона, а только Феникс (возле военных баз, морское побережье) проблема – зарегистрировать Вайбер или Вотсап. Если перерегистрировать номер Водафона на новый номер Феникса – служба техподдержки меняет без проблем. Если же ты регистрируешь с нуля номер Феникса – техподдержка блокирует, месседжи от своих контактов в Вайбере и Вотсапе ты получаешь, а ответить не можешь. Техподдержка пишет о подозрительных активностях с твоего номера», – рассказывает она.

А вот «Водафон» в оккупации работает некорректно, сигнал часто пропадает (его вышки здесь просто не обслуживаются, и Радио Донбасс.Реалии не раз писало о полных отключениях связи на территории ОРДЛО).

Стараются хотя бы раз в неделю позвонить на территорию свободной Украины

«Месяц назад получила несколько смс от «Водафона»: «вы больше месяца не совершали звонки», и дальше предложения, как изменить ситуацию: пакеты поменять если дорого и т.п. Оператор видит, что я плачу деньги ежемесячно, но не звоню, и мне не звонят. Его это начинает беспокоить. Знакомые и родные говорят, что им тоже такие СМС от «Водафона» приходят. Стараются хотя бы раз в неделю кому-нибудь позвонить из знакомых на территории свободной Украины, чтобы оператора «не нервировать», – отмечает дончанка.

Сама по себе отключается связь, видать, стоят «глушилки»

Еще один слушатель рассказал, что в последнее время связь «Феникс» часто обрывается. «В целом - связь есть по всему городу. Просто в каких то районах возможно мобильная сеть где-то лучше, где-то хуже. А еще знакомый на машине говорит, что в определенных точках по городу сама по себе отключается связь (видать стоят «глушилки»)», – предполагает житель Донецка.

Кабельный интернет в Донецке, по словам жителя города, работает в целом стабильно, но в последнее время бывают изредка обрывы связи, чего раньше не наблюдалось.

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