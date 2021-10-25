Почти два года без встреч в «нормандском формате». Нужны ли они Украине?

Зеленский готов говорить с Путиным, а Кремль намекает, что не хочет говорить с «таким» украинским руководством. Сложная ситуация вокруг встречи в «нормандском формате» периодически обнадеживает информацией о подготовке к ней. Последним подобным заявлением «​порадовал»​ МИД Германии. Кто поддержит Украину, принесет ли очередная нормандская встреча мир и состоится ли она вообще? Об этом Радио Донбасс.Реалии спросило у военных экспертов.

Пока в Донецкой и Луганской областях гибридные силы России блокировали работу миссии ОБСЕ и продолжали обстрелы, – на дипломатическом фронте ситуация обострилась.

Войны дипломатов: «плевки» и «передергивания»

11 октября войну на Донбассе по телефону обсудили лидеры Франции, Германии и России.

«…лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четвёрки». Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своём уровне» – сообщили в Кремле.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в «нормандском формате», а Украины заинтересована во встрече с президентом России «в любом формате».

19 октября руководитель МИД РФ Сергей Лавров слова Зеленского назвал «потоком сознания».

20 октября руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывание Лаврова о «потоке сознания» сравнивает с «плевком в лицо Франции и Германии», подчеркивая, что Владимир Путин обещал им встречу министров «нормандского формата».

Если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров, – это уже передергивание

22 октября руководитель МИД РФ Сергей Лавров отметил: попытки созвать новый нормандский саммит – неадекватные, потому что решения парижской встречи «не принимаются в расчет» украинскими властями.

Вот если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, – это уже передергивание. Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативный саммит, на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств», – озвучил Лавров позицию Кремля.

Встречу все же готовят

С одной стороны, российские СМИ утверждают, что в ближайшее время встречи в «нормандском формате» не будет.

Правительство ФРГ… активно работает над скорейшим проведением встречи глав МИД

С другой стороны, ТАСС, ссылаясь на источник в МИД Германии, сообщает о том, что «правительство ФРГ… активно работает над скорейшим проведением встречи глав МИД «четверки».

Через три дня ТАСС уже официально цитирует посла Германии в России Геза Андреаса фон Гайра. Дипломат подтверждает: встречу министров иностранных дел готовят, хоть дату еще не определили.

Пока нет переговоров, война идет

Пока дипломаты обменивались уколами, гибридные силы России в Донецке и Горловке блокировали работу СММ ОБСЕ. Во время блокады жители Донецка снова услышали звуки обстрелов в черте города.

Если сравнивать статистику нарушений режима тишины штаба ООС до и во время блокады ОБСЕ, то она особо не отличается. Например, за неделю до блокады, с 10 по 16 октября, было 57 нарушений и трое раненных. В неделю блокады, с 17 по 23 октября, 53 нарушения, двое раненных и один травмированный.

А вот в отчетах самой СММ ОБСЕ говорится, что в день начала протестов, 17 октября, мониторы зафиксировали всплеск – 522 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области. Для сравнения: в среднем в день (до конца блокады 23 октября) в ОБСЕ фиксировали 179 нарушений режима тишины.

«Нормандский формат себя исчерпал» – Самусь

«Нормандский формат» уже не принесет мир в Донецкую и Луганскую области. Тем более, что после ухода от власти Ангелы Меркель Франция и Гемрания будут лидерами этого формата, считает военный эксперт Михаил Самусь. Максимум, что может быть, по мнению эксперта, это встречи, консультации и переговоры, но без результатов.

Россия трактует, что это формат, призванный урегулировать внутриукраинский конфликт

«Таким образом, Россия получает возможности по формированию повестки дня этих встреч. Если мы обратимся к Минским договоренностям, Россия там вообще не упоминается. Это самая главная проблема: если Украина рассматривает нормандский формат как переговоры между Украиной и Россией в рамках украинско-российского конфликта (в котором есть два посредника: Франция и Германия), то Россия трактует, что это формат, призванный урегулировать внутриукраинский конфликт, в котором есть три посредника: Россия, Франция и Германия», – отмечает эксперт.

Россия хочет заставить Украину вести прямые переговоры с группировками «ЛДНР». И в нормандском формате, по мнению Самуся, нет жестких ограничений для такого подхода России.

Кроме того, Франция и Германия требуют от России выполнения Минска. Но Кремль, подчеркивает Самусь, в очередной раз заявляет, что не является стороной конфликта и его роль в мирных договоренностях вообще не прописана, – ведь даже слова «Россия» там нет.

Исходя из этого, считает эксперт, надо пересматривать и Минские договоренности, и «нормандский формат».

Альтернатива – это модернизация Минских договоренностей

«Альтернатива – это модернизация Минских договоренностей. То есть, создание нормального алгоритма: сначала безопасность, а потом уже какие-то политические преобразования или гуманитарные, – предлагает новый сценарий переговоров Михаил Самусь. – Любые изменения, например, присоединение Европейского Союза как организации, присоединение Соединенных Штатов, Великобритании, возможно, других стран, – оно бы дало новый импульс и могло бы быть новым этапом урегулирования конфликта».

«Россия расшатывает Украину изнутри» – Мусиенко

Боевыми действиями у России не получается склонить Украину в свою сторону. Поэтому сейчас Кремль может рассматривать смену тактики по Донбассу, прогнозирует военный эксперт Александр Мусиенко. В нашем эфире он заявил: обстрелы останутся, но приоритеты России будут смещаться в сторону информационно-подрывной деятельности.

Они рассматривают сценарии агрессивной подрывной деятельности

«Они сейчас рассматривают сценарии агрессивной подрывной деятельности внутри украинского государства, информационные операции, информационно-психологические, с помощью пророссийских организаций и политиков, расшатывание ситуации тут», – анализирует акценты гибридной агрессии Мусиенко.

С другой стороны, Великобритания и США формируют в Европе

юго-восточный фланг НАТО. Это показало, по мнению эксперта, турне министра обороны США Ллойда Остина.

«Давайте посмотрим на географию визита господина Остина: это Грузия, Украина, Румыния и Брюссель, штаб-квартира НАТО. Идет речь о том, чтобы укрепить безопасность в Черном море и противодействовать агрессивным планам Российской Федерации», – утверждает Александр Мусиенко.

Также во время визита Зеленского в США, напоминает военный эксперт, был подписан меморандум о сотрудничестве с американскими компаниями: речь идет о совместном производстве вооружений, проектах в авиации и ракетостроении и других отраслях.

В Кремле уже отметили, что вступление Украины в НАТО заставит Россию осуществлять «активные действия».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу