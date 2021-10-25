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Донбас

Почти два года без встреч в «нормандском формате». Нужны ли они Украине?

Украина настаивает на проведении переговоров, Россия утверждает, что смысла встречаться нет из-за невыполнения договоренностей предыдущей встречи в Париже 9 декабря 2019 года

Зеленский готов говорить с Путиным, а Кремль намекает, что не хочет говорить с «таким» украинским руководством. Сложная ситуация вокруг встречи в «нормандском формате» периодически обнадеживает информацией о подготовке к ней. Последним подобным заявлением «​порадовал»​ МИД Германии. Кто поддержит Украину, принесет ли очередная нормандская встреча мир и состоится ли она вообще? Об этом Радио Донбасс.Реалии спросило у военных экспертов.

Пока в Донецкой и Луганской областях гибридные силы России блокировали работу миссии ОБСЕ и продолжали обстрелы, – на дипломатическом фронте ситуация обострилась.

Войны дипломатов: «плевки» и «передергивания»

11 октября войну на Донбассе по телефону обсудили лидеры Франции, Германии и России.

«…лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четвёрки». Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своём уровне» – сообщили в Кремле.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в «нормандском формате», а Украины заинтересована во встрече с президентом России «в любом формате».

19 октября руководитель МИД РФ Сергей Лавров слова Зеленского назвал «потоком сознания».

20 октября руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывание Лаврова о «потоке сознания» сравнивает с «плевком в лицо Франции и Германии», подчеркивая, что Владимир Путин обещал им встречу министров «нормандского формата».

Если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров, – это уже передергивание
Сергей Лавров

22 октября руководитель МИД РФ Сергей Лавров отметил: попытки созвать новый нормандский саммит – неадекватные, потому что решения парижской встречи «не принимаются в расчет» украинскими властями.

Вот если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, – это уже передергивание. Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативный саммит, на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств», – озвучил Лавров позицию Кремля.

Встречу все же готовят

С одной стороны, российские СМИ утверждают, что в ближайшее время встречи в «нормандском формате» не будет.

Правительство ФРГ… активно работает над скорейшим проведением встречи глав МИД
ТАСС

С другой стороны, ТАСС, ссылаясь на источник в МИД Германии, сообщает о том, что «правительство ФРГ… активно работает над скорейшим проведением встречи глав МИД «четверки».

Через три дня ТАСС уже официально цитирует посла Германии в России Геза Андреаса фон Гайра. Дипломат подтверждает: встречу министров иностранных дел готовят, хоть дату еще не определили.

Пока нет переговоров, война идет

Пока дипломаты обменивались уколами, гибридные силы России в Донецке и Горловке блокировали работу СММ ОБСЕ. Во время блокады жители Донецка снова услышали звуки обстрелов в черте города.

Если сравнивать статистику нарушений режима тишины штаба ООС до и во время блокады ОБСЕ, то она особо не отличается. Например, за неделю до блокады, с 10 по 16 октября, было 57 нарушений и трое раненных. В неделю блокады, с 17 по 23 октября, 53 нарушения, двое раненных и один травмированный.

А вот в отчетах самой СММ ОБСЕ говорится, что в день начала протестов, 17 октября, мониторы зафиксировали всплеск – 522 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области. Для сравнения: в среднем в день (до конца блокады 23 октября) в ОБСЕ фиксировали 179 нарушений режима тишины.

«Нормандский формат себя исчерпал» – Самусь

«Нормандский формат» уже не принесет мир в Донецкую и Луганскую области. Тем более, что после ухода от власти Ангелы Меркель Франция и Гемрания будут лидерами этого формата, считает военный эксперт Михаил Самусь. Максимум, что может быть, по мнению эксперта, это встречи, консультации и переговоры, но без результатов.

Михаил Самусь
Михаил Самусь
Россия трактует, что это формат, призванный урегулировать внутриукраинский конфликт
Михаил Самусь

«Таким образом, Россия получает возможности по формированию повестки дня этих встреч. Если мы обратимся к Минским договоренностям, Россия там вообще не упоминается. Это самая главная проблема: если Украина рассматривает нормандский формат как переговоры между Украиной и Россией в рамках украинско-российского конфликта (в котором есть два посредника: Франция и Германия), то Россия трактует, что это формат, призванный урегулировать внутриукраинский конфликт, в котором есть три посредника: Россия, Франция и Германия», – отмечает эксперт.

Россия хочет заставить Украину вести прямые переговоры с группировками «ЛДНР». И в нормандском формате, по мнению Самуся, нет жестких ограничений для такого подхода России.

Кроме того, Франция и Германия требуют от России выполнения Минска. Но Кремль, подчеркивает Самусь, в очередной раз заявляет, что не является стороной конфликта и его роль в мирных договоренностях вообще не прописана, – ведь даже слова «Россия» там нет.

Исходя из этого, считает эксперт, надо пересматривать и Минские договоренности, и «нормандский формат».

Альтернатива – это модернизация Минских договоренностей
Михаил Самусь

«Альтернатива – это модернизация Минских договоренностей. То есть, создание нормального алгоритма: сначала безопасность, а потом уже какие-то политические преобразования или гуманитарные, – предлагает новый сценарий переговоров Михаил Самусь. – Любые изменения, например, присоединение Европейского Союза как организации, присоединение Соединенных Штатов, Великобритании, возможно, других стран, – оно бы дало новый импульс и могло бы быть новым этапом урегулирования конфликта».

«Россия расшатывает Украину изнутри» – Мусиенко

Боевыми действиями у России не получается склонить Украину в свою сторону. Поэтому сейчас Кремль может рассматривать смену тактики по Донбассу, прогнозирует военный эксперт Александр Мусиенко. В нашем эфире он заявил: обстрелы останутся, но приоритеты России будут смещаться в сторону информационно-подрывной деятельности.

Александр Мусиенко
Александр Мусиенко
Они рассматривают сценарии агрессивной подрывной деятельности
Александр Мусиенко

«Они сейчас рассматривают сценарии агрессивной подрывной деятельности внутри украинского государства, информационные операции, информационно-психологические, с помощью пророссийских организаций и политиков, расшатывание ситуации тут», – анализирует акценты гибридной агрессии Мусиенко.

С другой стороны, Великобритания и США формируют в Европе

юго-восточный фланг НАТО. Это показало, по мнению эксперта, турне министра обороны США Ллойда Остина.

«Давайте посмотрим на географию визита господина Остина: это Грузия, Украина, Румыния и Брюссель, штаб-квартира НАТО. Идет речь о том, чтобы укрепить безопасность в Черном море и противодействовать агрессивным планам Российской Федерации», – утверждает Александр Мусиенко.

Также во время визита Зеленского в США, напоминает военный эксперт, был подписан меморандум о сотрудничестве с американскими компаниями: речь идет о совместном производстве вооружений, проектах в авиации и ракетостроении и других отраслях.

В Кремле уже отметили, что вступление Украины в НАТО заставит Россию осуществлять «активные действия».

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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