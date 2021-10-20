«Плювок в обличчя Франції та Німеччини» – Кулеба про слова Лаврова щодо зустрічей Зеленського та Путіна  

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував останні заяви голови лідера російського МЗС Сергія Лаврова. Під час брифінгу 20 жовтня міністр назвав висловлювання російського колеги «малозрозумілими».

«Вчора мій російський візаві Сергій Лавров вчергове відзначився та назвав ініціативи України з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, цитую, «потоком свідомості». Я нагадаю, що Володимир Путін в останній розмові з президентом Франції і канцлеркою Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів нормандського формату», – зазначив урядовець.

Він додав, що голови МЗС Франції та Німеччини, як і сам Кулеба, готові до такої зустрічі, тоді як Лавров, за його словами, «показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання із власною речницею в словесній еквілібристиці».

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«Тому слова Лаврова – це просто плювок в обличчя Франції та Німеччини. Лідери чітко домовилися, що має відбутися міністерська зустріч, яка підготує ґрунт для саміту, водночас ми досі не отримали сигналів від Росії про готовність до її проведення. Остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання та йде врозріз із домовленостями лідерів держав нормандського формату», – сказав голова МЗС.

Кулеба закликав голову російського МЗС «погодитися на проведення зустрічі міністрів у нормандському форматі і сісти за стіл переговорів».

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав «потоком свідомості» заяви з Києва щодо можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.