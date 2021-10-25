«Залишилося тільки визначити суми компенсації»: Зеркаль про перемогу України над Росією у міжнародних судах

Україна вже виграла міжнародні суди щодо захоплених Росією в Чорному морі українських родовищ та вишок. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

«Це з мого минулого. Але тут є питання того, що всі ці вишки зараз працюють. Вони «націоналізовані» так званою «кримською владою», тобто Російською Федерацією. Україна в особі «Нафтогазу» вже виграла по суті ці суди. Залишилося тільки визначення суми компенсації», – наголосила Зеркаль.

Вона додала, що через пандемію всі слухання перенесені більше, ніж на рік. В зв’язку з цим відтерміновується й остаточне рішення.

У 2014 році бурові установки, флот та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК «Нафтогаз України» втратила контроль над даним кримським підприємством. Пізніше ДАТ «Чорноморнафтогаз» було відтворене на материковій частині України.

17 жовтня 2016 року НАК «Нафтогаз України» і шість її дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Росії з вимогою відшкодувати збитки, завдані захопленням активів групи в Криму. «Нафтогаз» ініціював провадження відповідно до угоди між Кабміном України і урядом Росії про сприяння, здійснення та взаємний захист інвестицій.