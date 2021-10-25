Донбасс. Главное за день: Россию обвинили в ковидных смертях, на Донетчине начался отопительный сезон

Коротко о главных событиях 25 октября, которые важны для украинского востока

В Киеве протестовали перед посольством РФ

Участники акции выступили против фактической изоляции неподконтрольных территорий Донбасса. Они призывают Россию покинуть территорию ОРДЛО, а также соблюдать права человека. Митингующие подчеркнули, что пока на Донбассе не функционируют в полную силу КПВВ, жители тех территорий рискуют остаться без надлежащей помощи во время обострения пандемии. Россия отрицает свое присутствие на Донбассе и заявляет, что там могут быть только «добровольцы».

Жителям ОРДЛО больше не нужна самоизоляция при пересечении российско-украинской границы – Кабмин

Для этого нужно предъявить приглашение на вакцинацию с украинским идентификатором. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины. Решение принято с целью обеспечить доступ граждан Украины к вакцинации в условиях блокировки работы КПВВ со стороны незаконных вооруженных формирований и России. Записаться на вакцинацию и получить необходимое приглашение жителям ОРДЛО и Крыма можно по телефону или с помощью чата на сайте Минздрава.

Статистика по заболеваемости COVID-19 в регионе

14 634 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 510 человек заболели ковидом. На Луганщине – 189. Умерших от осложнений болезни за сутки не зафиксировали. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки 24 человека умерли от осложнений ковид. О новых случаях заражения не сообщали. В ОРДО нет данных о заболевших и умерших за прошедшие сутки.

В ОРДЛО проблемы с гинекологическими отделениями – правозащитники

Восточная правозащитная группа сообщила, что операции по гинекологии проводят только в Луганске и Донецке в ограниченном количестве. Исключение составляют только онкологические отделения. Медицинские отделения и больницы в Антраците и Дебальцево также страдают от нехватки воды.

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 24 октября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 4 обстрела. Один украинский военный ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

На Донетчине начался отопительный сезон

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. На сегодня в регионе уже работает 315 котельных. Они обеспечивают теплом более полутора тысяч жилых домов и более 400 объектов социальной сферы.

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