Донбасс. Главное за день: обстрел Трехизбенки, Кабмин утвердил Стратегию интеграции переселенцев

Коротко о главных событиях 28 октября, которые важны для украинского востока

Трехизбенка попала под обстрел

В результате обстрелов российских гибридных сил повреждены пять жилых домов, еще более 200 – обесточены. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА. Незаконные вооруженные формирования вечером 27 октября выпустили по населенному пункту около 20 снарядов 120 калибра. Жертв среди мирного населения нет.

Ситуация на фронте

Пятнадцать раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 27 октября. Один украинский военный погиб. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 7 обстрелов. Двое украинских военных были ранены. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

«Ощадбанк» рассмотрит возможность продлить действие карт переселенцев

О рассмотрении такой возможности договорились на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 27 октября. Такую возможность договорились рассмотреть из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Следующее заседание ТКГ запланировано на 10 ноября. Напомним, ранее в «Ощадбанке» сообщили, что действие платежных карт переселенцев продлили в последний раз – до 1-го января следующего года. Подробнее об этом читайте – здесь.

COVID-19 в регионе

26 071 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1180 человек заболели ковидом – 56 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 656 человек заболели, 26 – умерло. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки 304 человека заболели, 28 – умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 1449 заболевших и 69 умерших.

Кабмин утвердил Стратегию интеграции переселенцев в Украине на период до 2024 года

Документ на заседании правительства представил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Цель документа: создание условий для интеграции переселенцев в принимающих территориальных громадах. Резников напомнил, что на сегодня в Украине насчитывается более 1 миллиона 400 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Частные дома престарелых на Донетчине не отвечают действующим нормам

Об этом сообщила директор департамента соцзащиты населения Донецкой ОГА Елена Токарева. По ее словам, в некоторых таких учреждениях ужасные условия пребывания. По результатам проверок в суд были переданы дела о незаконной деятельности таких организаций в Авдеевке и Селидово. Также два учреждения в Святогорске и Дружковке работали с нарушением правил противопожарной безопасности.

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