Донбасс. Главное за день: министра реинтерграции отправили в отставку, Денисова обратилась в полицию из-за «Миротворца»

Коротко о главных событиях 3 ноября, которые важны для украинского востока

Верховная Рада отправила в отставку Алексея Резникова и Андрея Тарана

Министров обороны и реинтеграции временно окупированных территорий Украины. Ожидается, что новым министром обороны станет Алексей Резников. Он также входил в состав украинской делегации Трехсторонней контактной группы. На должность министра реинтеграции претендует депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

Ситуация на фронте

Семь раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 2 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Павлополя, Новозванки, Причепиловки, Новолуганского. Один украинский военный погиб. Сегодня – 2 нарушения в районе Лобачево и Пивденного. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций в районах Донецкого и поселка шахты им. Гагарина

Омбудсман призвала удалить данные детей с сайта «Миротворец»

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркивает, что к детям, втянутым незаконными группировками в вооруженный конфликт, нужно относиться, прежде всего, как к жертвам нарушений международного права. Напомним что, в базу сайта «Миротворец» попала 12-летняя жительница Луганска. На сайте говорится о том, что она стала «жертвой психологического насилия и российской пропаганды».

COVID-19 в регионе

23 393 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1077 человек заболели ковидом, 25 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 569 человек заболели, 36 – умерли. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 266 человек заболели, 28 – умерло от осложнений ковид. В ОРДО – 1172 заболевших и 98 умерших.

COVID-сертификат в «Дие» теперь доступен для владельцев паспортов старого образца

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Для того, чтобы сгенерировать сертификат о вакцинации необходимо: авторизироваться, запросить сертификат, дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в «Дию». При этом сам паспорт-книжечка в приложении отображаться не будет.

Жители Славянска будут получать воду по графику

Об этом сообщает военно-гражданская администрация. Вода будет подаваться с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 часов. Новый график начал действовать со второй половины дня. Напомним, что компания «Вода Донбасса» сократила подачу воды в Славянск на 30% в связи с задолженностью за услуги водоснабжения и водоотведения.

Более 2 тысяч абитуриентов из ОРДЛО и Крыма поступили в ВУЗы в этом году

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Самыми популярными университетами среди поступающих из ОРДЛО стали Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, «Харьковский политехнический институт», Харьковский университет им. Каразина, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и другие.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу