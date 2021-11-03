Ірина Кобець

Записатися на вакцинацію тут можна лише через реєстратуру лікарні – система Helsi, через яку мало б усе працювати, повідомляє, що пунктів щеплення у Світлодарську просто немає. Це місто енергетиків, як і вся Донецька область, живе у червоній карантинній зоні вже 2 тижні. Як тут дотримуються карантинних обмежень – і як адаптувалися до них?

За минулу добу на підконтрольній частині Донецької області – 1077 нових хворих на ковід, на окупованій її частині – 1170. У Луганській області – 570 нових випадків на підконтрольному Україні боці та 266 – на окупованому.

Обмежень червоної зони у Світлодарську дотримуються не всі: хтось схвалює таке рішення уряду, хтось ні, але більшість оббивають пороги лікарні для отримання ковід-сертифікату.

Канікули

Діти зараз не можуть відвідувати гуртки, а в школах їх відправили на канікули. Дорослі бояться опинитися без роботи, бо вчасно не отримали документ про вакцинацію. З області також без «папірця» не виїдеш.

Заступник директора Світлодарського міського Палацу культури з культурно-масової роботи Олена Волкуновіч каже: «Наша специфіка – робота в тісному контакті з населенням. Тож коли тільки з'являються обмеження на пересування й відвідування різних закладів, це першочергово б'є по колективах художньої самодіяльності, клубах за інтересами й спортивних секціях».

Зараз усі в Палаці перейшли у дистанційний режим роботи. Кожному керівнику секції чи гуртка тепер треба пропонувати нові форми подання своїх занять без зустрічей у приміщеннях.

«Є час поставити чайник, в аудиторії чайку не наллють»

Студент Данило, навпаки, бачить для себе переваги в новому способі життя. Каже, у нього нормалізувався режим дня, й з'явилося більше вільного часу, й він збирається гуляти з друзями з рідного міста.

«Завдяки червоній зоні я можу виспатися, – радіє Данило. – Зранку можна спокійно встати за 5 хвилин до дистанційної пари, увімкнути телефон – і я вже на заняттях. Поки вирішуються організаційні моменти, є час поставити чайник, бо ж в аудиторії чайку не наллють».

В лікарні

У цей час в лікарні Світлодарська – ажіотаж. Лікарів не вистачає, адже деякі з них теж похворіли (і ковідом, і іншгими хворобами). В амбулаторії черга тягнеться аж на вулицю, проте медики сприйняли нову хвилю без паніки, бо – запевняють – були вже готові.

Проблема – в не- чи дезінформованості людей

«Лікарня забезпечена всіма необхідними засобами безпеки й боротьби з вірусом. Весь персонал вакцинований і дотримується обмежень. У разі появи будь-яких симптомів без проблем здаються тести. На сьогодні ми маємо достатньо вакцини для щеплення великої частини містян, хоча в її використанні є певні нюанси. Але основна проблема – в не- чи дезінформованості людей. Багато хто не носить маски чи не вакцинується, бо здобув інформацію з незрозумілого джерела й свято вірить у шкідливість цих заходів. А сімейних лікарів «ми не слухаємо», – розповідає Радіо Донас.Реалії медсестра Тетяна.

Також жінка обурюється, що світлодарці покладаються на традиційне народне «та якось пронесе» і свої доісторичні медичні знання. За її словами, самолікування й нерозуміння шляхів передачі хвороби погіршують ситуацію з коронавірусом.

«Пройти повний курс вакцинації виявилося легко, а от отримати сертифікат — квест»

Люди у місті кажуть, що більш за все їх дивує безвідповідальність працівників магазинів і громадських закладів, коли обслуговують без масок і пускають відвідувачів теж без них. У свідомих жителів містечка виникають запитання, чому нікого не карають і не штрафують за це, адже заон – передбачає. Відповідей їм ніхто не надає.

Працівників освіти карантинні обмеження торкнулися чи не найбільше за всіх, і не тільки в професійній, але й у позакласній діяльності. Проста поїздка зі школярами на екоекскурсію столицею виявилася для освітян Світлодарської громади випробуванням.

Одразу пішла в поліклініку, адже квитки для поїздки вже були на руках. Прийом розписаний наперед через 7-8 днів

«Пройти повний курс вакцинації виявилося легко, а от отримати сертифікат (паперовий – ред.) – квест. Як тільки повідомили про необхідність документа для переміщення між областями, одразу пішла в поліклініку, адже квитки для поїздки вже були на руках. І тут почалося: треба записатися в електронну чергу, щоб потрапити на прийом до сімейного лікаря, аби замовити сертифікат. А прийом розписаний наперед через 7-8 днів, тобто до лікаря я мала б потрапити в день поїздки. Які документи для цього потрібні? З'ясовувала в трьох працівників лікарні в три прийоми, бо, мабуть, це секретна інформація, інакше б десь розмістили повідомлення. Мені пощастило: я здобула сертифікат за 3 робочі дні й встигла на потяг», – розповідає учителька Світлана.

Як жити далі

Та попри все, у Світлодарську намагаються знаходити позитив і вигоду з будь-якої ситуації. Місцеві інфлюенсери закликають не опускати рук, а піклуватися про своє здоров'я, як давно хотіли, працювати по-новому й знаходити альтернативи буденним ритуалам у своїх групах. І люди хочуть у це вірити.

Мені, двократній бабусі, та вже й прабабусі теж було цікаво навчитися вправлятися з тими комп'ютерами

«Проблема – це поштовх до інновацій, які так близькі сучасному світу, – ділиться пенсіонерка Надія. – Мені, двократній бабусі, та вже й прабабусі теж було цікаво навчитися вправлятися з тими комп'ютерами. Упровадження червоної зони змусило мене перейти на онлайн-платежі замість звичайного «перекладання папірців» у всіх комунальних установах. Так, досі складно розібратися в кнопках самій, але благо, є кому допомогти. До речі, через карантин діти й онуки вдома, тож мені ще одна радість».

Хоча у Світлодарську жителі розділилися на два табори – тих, обурюється обмеженнями і тих, хто схвалює – пристосовуватися й намагатися грамотно плисти за течією доводиться всім.

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