США схвалили продаж Україні катерів Mark VI – Кулеба

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання, повідомив 18 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він висловив вдячність американським партнерам і додав, що це «підвищить спроможності Військово-морських сил України, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях».

«Шість катерів уже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету. Цей важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США і Україною. Ця підтримка, разом з реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії», – відзначив очільник зовнішньополітичного відомства.

Mark VI – це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій. Про них в інтерв’ю Радіо Свобода розповів нещодавно призначений командувачем ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа. За його словами, «на американському флоті на них покладають велике коло завдань, враховуючи те, що на катерах встановлюються тактичні ракети, протимінний комплекс, на борту можуть розміщуватись підрозділи спецпризначення».

«Багатовекторний катер, що застосовуватиметься будь-де, легкий для переміщенням суходолом. Ідеальний для наших дій на Азовському морі і, розраховуємо, скоро Mark VI посяде гідне місце на нашому прибережному флоті», – наголосив Олексій Неїжпапа.

Жодній країні ці катери США ще не передавали. Україна може стати першою після Сполучених Штатів, яка матиме на озброєнні Mark VI, відзначив головнокомандувач Військово-морських сил.