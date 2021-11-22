Донбасс. Главное за день: разведка США предупреждает, в Луганской области пошел на спад COVID

Коротко о главных событиях 22 ноября, которые важны для украинского востока

Американская разведка считает, что Россия готовится к масштабной наступательной операции в Украине в начале 2022 года

Окончательное решение о ее проведении, вероятно, в Кремле еще не приняли. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию, переданную США своим европейским союзникам. Американская разведка рассматривает сценарий с нападением России на Украину через Крым, общую границу и через Беларусь с использованием около 100 тактических групп, которые составляют около 100 тысяч солдат. По информации двух источников агентства, примерно половина тактических групп уже находится на позициях. В Кремле называют информацию об угрозе нападения на Украину «искусственно созданной истерикой».

Ситуация на фронте

Два раза российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 21 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Попасной и Катериновки. Сегодня – 4 нарушения в районе Попасной, Лебединского и Причепиловки. Один украинский военный ранен Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Ясиноватой и Калиново-Борщеватого.

Невельское на Донетчине покинули почти все жители из-за обстрелов

Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. По его словам, по состоянию на начало ноября в Невельском постоянно проживали 45 мирных жителей, из которых трое детей и 23 пожилых человека. К 21 ноября в селе остались три семьи из пяти человек. Незаконные вооруженные формирования обстреляли Невельское ночью 14-го и 17 ноября. В результате – 25 жилых домов повреждены, из них 3 разрушены полностью. С 14 ноября населенный пункт обесточен, повреждены линии электропередач.

На Луганщине и Львовщине стабилизировалась ситуация с коронавирусом

Эти области в скором времени покинут «красную» зону эпидопасности. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, в областях третью неделю фиксируют спад количества случаев заражения коронавирусом и количества госпитализированных. Напомним, Луганская и Львовская области находятся в «красной» зоне эпидопасности с 30 октября.

COVID-19 в регионе

7 464 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 403 человека заболели ковидом, двое умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 37 случаев заражения. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 2 человека умерли от осложнений ковид. В ОРДО – нет данных за прошедшие сутки.

Мариупольские поезда поедут быстрее

Новый график движения поездов, который начнет действовать с 12 декабря, опубликовала пресс-служба «Укрзализниці». Так, поезд № 77/78 Харьков – Мариуполь – из Харькова будет добираться на 2 часа быстрее и на 3 с половиной часа быстрее обратно. Поезд № 84/83 Киев –​ Мариуполь – из Киева будет добираться на 2 часа быстрее и на полтора часа быстрее обратно. Также в новом графике будут запущены 19 пар новых поездов. Среди новых рейсов поезд № 5/6 Мариуполь –​ Рахов. Он станет самым длинным поездом страны – 1806 км. Этот поезд позволит жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было раньше.

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