Мінекономіки: 40 українських підприємств переміщено із зони активних бойових дій

Міністерство економіки України повідомило, що від початку повномасштабного вторгнення РФ 40 українських підприємств переміщено із зони активних бойових дій за програмою релокації виробничих об’єктів.

Згідно з повідомленням, 18 компаній вже відновили свою роботу на новому місці.

Найближчим часом потужності ще 299 компаній будуть доправлені до нового місця роботи, додає відомство.

«Програма з переміщення українських виробництв стартувала тиждень тому. Наразі Мінекономіки опрацювало вже 86% заявок, поданих постраждалими підприємствами (всього таких заявок – 898). У подальшому держава забезпечить перевезення обладнання та розселення працівників цих компаній», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що частина підприємств переміщується «Укрзалізницею». Логістику автотранспортної частини програми забезпечує «Укрпошта», долучаючи також на субпідряд всіх, хто має можливості транспортувати вантажі.

«Щоб забезпечити безперешкодне переміщення підприємств, автотранспорту АТ «Укрпошта» та його субпідрядників надаватиметься право позачергового проїзду через блокпости та можливість безлімітної заправки пальним на АЗС», – додали у відомстві.

Попри заяви Росії, що метою її так званої «спецоперації» в Україні не є цивільні об’єкти, війська РФ щоденно обстрілюють цивільні і промислові зони, завдаючи значних руйнувань інфраструктурі. Наразі важко назвати суму завданих Україні через дії агресора збитків, оскільки обстріли не припиняються.