В Одеській ОВА розповіли, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі

Вранці в неділю, 5 березня, російські військові вивели в Чорне море два наводних, а також два підводних судна-носії крилатих ракет, йдеться в повідомленні речника Одеської ОВА Сергія Братчука в телеграмі.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, армія РФ може атакувати Україну 24 «Калібрами».

Братчук також закликав громадян не нехтувати правилами поведінки під час сигналів повітряної тривоги.

Зазначимо, що до укриттів слід прямувати одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.

У ніч на 27 лютого російські війська застосували по території України 14 БпЛА типу Shahed. За попередніми даними Генштабу ЗСУ, 11 з цих дронів збили українські захисники. У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ця атака здійснювалася з території Брянської області РФ.

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря.