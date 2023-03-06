Росія відмовилася надавати ОБСЄ дані про збройні сили

Росія відмовилася від участі у щорічному обміні даними про збройні сили у рамках Віденського документа ОБСЄ, повідомила американська асоціація з контролю за озброєннями з посиланням на лист російської сторони. Цю інформацію російському виданню РБК підтвердив голова російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки Костянтин Гаврилов.

Із публікації випливає, що вперше Росія повідомила про своє рішення 16 січня 2022 року. У листі Гаврилова йшлося про те, що відмова пов’язана з рішенням Чехії «зупинити свої зобов’язання» щодо Росії та відмовою України брати участь в обміні інформації про збройні сили в рамках Віденського документа.

Крім того, у листі російська сторона звинуватила 29 країн-членів ОБСЄ у недотриманні різних положень документа. Болгарія, Польща та Франція, як стверджується у листі, не запросили Росію на свої військові бази, а Нідерланди виключили Росію зі списку адресатів повідомлень.

«Ми виходимо з того, що якщо Росія надішле свої дані, то вони опиняться в руках вищезгаданих держав», – йдеться у листі.

Згідно з заявою асоціації з контролю над озброєннями, станом на лютий 50 держав-членів ОБСЄ надали необхідну інформацію на 2023 рік. Чотири держави – Вірменія, Монголія, Польща й Україна – зробили це «із затримкою», а Киргизстан та Узбекистан не надають дані вже багато років.

Віденський документ був хувалений у 2011 році Організацією з безпеки та співпраці в Європі. Він передбачає, що сторони обмінюватимуться інформацією про розташування частини своїх військових формувань, про збільшення їх чисельності та цілі й завдання їх додаткового розгортання.