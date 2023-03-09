Минулої доби ЗСУ відбили понад 110 атак російських військ – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що основні зусилля армія РФ продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

«Минулої доби наші воїни відбили на них понад 110 атак. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави. Інформацію про нічний ракетний обстріл буде оприлюднено дещо згодом», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією Генштабу, війська РФ вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини Росії.

«Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах Росії. Це суттєво збільшує терміни доставки. Також спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв’язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування. Майже 50% з них мають видимі ознаки пошкодження іржею. В умовах інтенсивного ведення бойових дій і наявним незадовільним станом боєприпасів слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії РФ протягом найближчих 2-3 місяців», – вказує Генштаб.

Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни не є можливим.

Розпочалася триста сімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.