Клімкін: Київ готовий перенести переговори щодо Донбасу з Мінська в інше місце

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Україна готова перенести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська в інше місце.

«Як на мене, працює не локація... Якщо ми будемо мати обґрунтоване розуміння, що зміна локації щось нам додасть, ми готові переміститися в будь-яку точку… Але насправді проблема в тому, що відбувається, – це проблема з боку Росії», – сказав він.

При цьому міністр зауважив, що він не бачить, як перенесення переговорів з Мінська до Астани (Казахстан) допоможе в просуванні переговорів.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв минулого тижня оголосив пропозицію про перенесення переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська (Білорусь) до Астани (Казахстан).

Водночас заступник міністра закордонних справ Казахстану Ержан Ашикбаєв 22 січня заявив, що його країна не втручається в Мінський процес, однак Астана готова готовий надати повну підтримку в пошуку нової платформи для переговорів, якщо такий запит надійде від учасників переговорів.

Переговори щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі від 2014 року відбуваються в столиці Білорусі – Мінську.