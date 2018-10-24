Столтенберґ: НАТО не планує збільшувати ядерний арсенал в Європі, попри дії Москви

Головна причина прагнення США до виходу із Договору про заборону ракет середньої та меншої дальності – його одностороннє порушення Росією, але держави НАТО не збільшуватимуть у Європі ядерного потенціалу у відповідь на нові ракетні розробки Росії. Таку заяву зробив генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ, коментуючи наміри Вашингтона розірвати Договір про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД).
«Наші оцінки такі: Росія порушує договір, що вона сама підтвердила, заявивши, що розробляє нові наземні ракети 9M729. Але я не бачу підстав стверджувати, що у відповідь на це країни-союзниці розміщуватимуть більше ядерної зброї в Європі», – заявив керівник НАТО.
Негайною відповіддю Альянсу на створення нових російських ракетних озброєнь, що заборонені договором, на думку Столтенберґа, є необхідність оцінки ризиків, які ці наземні ракети становлять для безпеки Північноатлантичного альянсу.
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«Нині НАТО проводить ці аналізи. Всі країни-члени вважають, що Договір про ракети середньої та меншої дальності був дуже важливим, але ефективного договору не може бути, якщо його дотримується тільки одна сторона», – пояснив він.
Президент США Дональд Трамп 22 жовтня підтвердив, що Вашингтон має намір денонсувати договір 1987 року про ліквідацію ракет середнього і меншого радіусу дії через порушення його російською стороною.
Водночас, наголосив Трамп, США готові збільшувати свій ядерний арсенал.
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Договір, підписаний Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з радіусом дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів. Однак, як заявляє Вашингтон, Москва на порушення домовленостей створила ракету середньої дальності «Новатор 9М729», здатну завдати блискавичного удару по країнах НАТО.
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