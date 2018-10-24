НАТО починає найбільшу з часів Холодної війни перевірку своєї колективної оборони

Брюссель – У Норвегії 25 жовтня розпочинаються найбільші військові навчання НАТО за останні 30 років, тобто з моменту завершення Холодної війни. «Trident Juncture-18» – це перевірка швидкості, потужності й координованості об’єднаних військ альянсу на випадок нападу на одну з держав-союзниць. І хоча офіційно в НАТО не підтверджують, що саме Росія є основною причиною цих маневрів, проте агресія цієї країни й стримування і оборона від створених нею загроз будуть відпрацьовані на землі, в повітрі й на морі чисельними збройними силами країн Північноатлантичного альянсу.

У цих найбільших із часів завершення Холодної війни військових навчаннях НАТО візьмуть участь усі члени альянсу, а також дві держави, що не входять до його складу: Швеція і Фінляндія. Маневри «Trident Juncture-18» будуть побудовані за сценарієм реагування на випадок нападу на одну з держав-союзниць, що відповідає статті 5 угоди НАТО (щодо колективної оборони – ред.).

І якщо ніде не йдеться про те, що відпрацьовуватиметься саме потенційний напад на державу НАТО зі сходу, на це вказує той факт, що перші навчання «Trident Juncture» були здійснені наприкінці 2015 року – в розпал війни в Україні, розв’язаної Росією. Інший елемент, що вказує на справжню мету маневрів, – НАТО випробовуватиме свої операційні спроможності швидкого розміщення військ саме на східних кордонах. Адже стратегія альянсу базується на підтримці й захисті з боку всіх 29 країн-союзниць, що надається одній державі, на яку здійснений напад.

Тож у навчаннях у Норвегії візьмуть участь 65 кораблів, включно із американським авіаносцем, 250 літаків і вертольотів, 10 тисяч одиниць техніки та 50 тисяч особового складу з усіх країн альянсу. «Театр» спланованих бойових дій розміщений на чималій відстані від російських кордонів. Але на «російський фактор» цих маневрів вказує й те, що там залучені всі 29 країн-союзниць, включно із партнерами НАТО – Фінляндією та Швецією – двома державами, що перебувають на передньому плані загрози з боку Росії.

Військові навчання – це сигнал і країнам НАТО, і противникам, що ми готові – Столтенберґ

Називаючи навчання «потужним проявом можливостей та готовності країн НАТО працювати разом», генеральний секретар організації Єнс Столтенберґ так пояснює те, що ці маневри мають на меті: «Навчання «Trident Juncture» надсилають чіткий сигнал і нашим державам, і нашому потенційному противникові: НАТО не прагне конфронтації, але ми готові захистити всі держави-союзниці від будь-якої загрози».

Пересування такої великої кількості військ – це чимале міжнародне зусилля, додає Столтенберґ, наводячи такий приклад: «Німецькі танки прибули до Норвегії на кораблі Данії. Одразу по прибутті їх перевірили норвезькі фахівці. Їх заправили бельгійські бензовози й завантажили на нідерландські й польські тягачі, на яких їх доправили до кінцевого місця дислокації. Все це було здійснене під наглядом американської команди контролю переміщень та організоване болгарською тиловою службою».

Командувати навчаннями «Trident Juncture-18» із борту американського авіаносця буде адмірал Джеймс Фоґґо, командувач Об’єднаного командування Об’єднаних збройних сил НАТО – Неаполь, одного з двох таких командувань у Європі.

У НАТО пояснили, що переважна більшість цих маневрів відбуватиметься саме на морі.

«Атлантика є вирішальною для безпеки Європи та світової торгівлі й міжнародних сполучень. Саме цим океаном здійснюється основне посилення зв’язку між Північною Америкою і Європою, на якому ґрунтується трансатлантичне військове співробітництво», – заявляє Єнс Столтенберґ.

Росія прийняла запрошення НАТО спостерігати за «Trident Juncture-18»

Усі 57 країн-учасниць країн-учасниць Організації безпеки і співпраці в Європі отримали запрошення направити своїх спостерігачів до Норвегії на військові навчання «Trident Juncture-18».

«Ми вітаємо те, що Росія, як і Білорусь, прийняли наше запрошення», – сказав Столтенберґ.

«НАТО – це оборонний альянс. Ми не прагнемо війни, але ми налаштовані на оборону і стримування. Саме для цього ми і проводимо ці навчання: відпрацьовувати оборону і забезпечувати ефект стримування, будучи готовими відповісти на будь-яку загрозу, з будь-якого напрямку, в будь-який час», – пояснив раніше у спілкуванні з журналістами адмірал Фоґґо.

Іще на початку цього року союз НАТО під час засідання Ради НАТО – Росія також інформував Москву про ці навчання, як того вимагає Віденський документ ОБСЄ щодо прозорості у сфері військових дій.