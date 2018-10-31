Відео з найбільших навчань НАТО з часів Холодної війни

У Норвегії продовжуються найбільші військові навчання НАТО з моменту завершення Холодної війни. У навчаннях Trident Juncture-18 беруть участь 65 кораблів, включно із американським авіаносцем, 250 літаків і вертольотів, 10 тисяч одиниць техніки і 50 тисяч особового складу з усіх країн альянсу. Серед учасників навчань – українські військові. Маневри Trident Juncture-18 побудовані за сценарієм реагування на випадок нападу на одну з держав-союзниць, що відповідає статті 5-ій угоди НАТО (щодо колективної оборони – ред.). Мета навчань – перевірити, чи готовий військовий союз відповісти на нові види загроз, в тому числі «техніки гібридної війни і пропаганди». (Відео Reuters, NATO)