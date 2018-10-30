«Ми потребуємо більшої військової присутності» – Столтенберґ під час навчань НАТО

Нинішні найбільші військові навчання НАТО Trident Juncture-18 мають на меті попередити потенційного агресора у готовності оборонятися, але це не навчання епохи Холодної війни. Про це, пояснюючи сутність нинішніх військових маневрів, заявив голова Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ. У найбільших військових навчаннях НАТО за останні 30 років з моменту завершення Холодної війни, що проходять у Норвегії, беруть участь усі члени Північноатлантичного альянсу, а також дві держави, що не входять до його складу: Швеція і Фінляндія. У навчаннях також беруть участь військові України. (Відео «Reuters)