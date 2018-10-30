Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Жовтень 2018, Київ 23:34
Відео

«Ми потребуємо більшої військової присутності» – Столтенберґ під час навчань НАТО

«Ми потребуємо більшої військової присутності» – Столтенберґ під час навчань НАТО
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:19 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Нинішні найбільші військові навчання НАТО Trident Juncture-18 мають на меті попередити потенційного агресора у готовності оборонятися, але це не навчання епохи Холодної війни. Про це, пояснюючи сутність нинішніх військових маневрів, заявив голова Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ. У найбільших військових навчаннях НАТО за останні 30 років з моменту завершення Холодної війни, що проходять у Норвегії, беруть участь усі члени Північноатлантичного альянсу, а також дві держави, що не входять до його складу: Швеція і Фінляндія. У навчаннях також беруть участь військові України. (Відео «Reuters)

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG