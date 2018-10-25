50 тисяч військових беруть участь у найбільших навчаннях НАТО з часів завершення Холодної війни

У Норвегії 25 жовтня починаються найбільші військові навчання НАТО за останні 30 років, з моменту завершення Холодної війни.

У навчаннях Trident Juncture-18 візьмуть участь 65 кораблів, включно із американським авіаносцем, 250 літаків і вертольотів, 10 тисяч одиниць техніки і 50 тисяч особового складу з усіх країн альянсу.

У цих найбільших із часів завершення Холодної війни військових навчаннях НАТО візьмуть участь усі члени альянсу, а також дві держави, що не входять до його складу: Швеція і Фінляндія. У навчаннях також братимуть участь українські військові.

Маневри Trident Juncture-18 будуть побудовані за сценарієм реагування на випадок нападу на одну з держав-союзниць, що відповідає статті 5-ій угоди НАТО (щодо колективної оборони – ред.).

Мета навчань – перевірити, чи готовий військовий союз відповісти на нові види загроз, в тому числі «техніки гібридної війни і пропаганди».

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Плановані маневри викликали критику з боку Росії, яка 2014 року анексувала український Крим і підтримує бойовиків на сході України, але звинувачує НАТО у провокативній поведінці біля її кордонів і сама проводить масштабні військові навчання.

«Театр» спланованих бойових дій розміщений на чималій відстані від російських кордонів. Але на «російський фактор» цих маневрів вказує й те, що там залучені всі 29 країн-союзниць, включно із партнерами НАТО – Фінляндією та Швецією – двома державами, що перебувають на передньому плані загрози з боку Росії.

Навчання триватимуть на території Норвегії й поблизу її берегів від 25 жовтня до 7 листопада.