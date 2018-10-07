ЗСУ братимуть участь у навчаннях НАТО в Норвегії – Міноборони

Збройні cили України братимуть участь у навчаннях НАТО «Trident Juncture 2018». Про це повідомило 6 жовтня Міністерство оборони України.

«З вересня цього року 5 українських офіцерів були залучені до роботи в секціях штабу багатонаціональної коаліції. Вони успішно пройшли етапи теоретичної підготовки та оперативного злагодження і незабаром вирушать виконувати завдання за своїми напрямками в Неаполі, Рамштайні та Ставангері», – йдеться у повідомленні.

Активна фаза «Trident Juncture 2018» за участю 45-тисячного міжвидового контингенту військ, додають у Міноборони, відбудеться на півночі Норвегії з 25 жовтня до 7 листопада 2018 року.

Раніше спільне командування НАТО повідомило про «40 тисяч учасників, 130 літаків та 70 кораблів з більше ніж 30 країн – таким буде масштаб ​#TridentJuncture, і це лише початок».

Окрім 29 країн альянсу, в навчанні братимуть участь військові підрозділи зі Швеції та Фінляндії, додають в Міноборони.

Командно-штабна фаза навчання триватиме до третьої декади листопада в органах управління та навчальних центрах альянсу від італійської провінції Кампанія до норвезьких фюльке Трьомсо та Фінмарк.

«За сценарієм навчань, багатонаціональна коаліція НАТО проводить масштабну військову операцію зі звільнення незаконно окупованої північної частини Королівства Норвегія. Агресором виступає видумана країна «Мурінус», за обрисами якої легко вгадується наш північний сусід», – додають в Міноборони України.