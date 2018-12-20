Троє астронавтів повернулися на Землю після 197 днів на МКС

Троє членів 57-ї експедиції на Міжнародній космічній станції повернулися на Землю вранці 20 грудня. Вони приземлилися в Казахстані, повідомляє Національна адміністрація аеронавтики і космосу Сполучених Штатів (НАСА).

Астронавтка НАСА Серіна Ауньйон-Ченселлор, командир 57-ї експедиції Александр Ґерст з Європейської космічної агенції і командир російського корабля «Союз» Сергій Прокопьєв вирушили на МКС 6 червня 2018 року і прибули туди двома днями пізніше, йдеться в повідомленні. Таким чином, вони провели на орбіті 197 днів, протягом яких 3 152 рази облетіли навколо земної кулі.

Протягом останніх 16 днів на МКС американка Ауньйон-Ченселлор працювала з колегою з НАСА Енн МакКлейн. Таким чином, зазначають у відомстві, вперше в історії обидва астронавти США у складі місії МКС були жінками.

За даними НАСА, члени 57 експедиції провели сотні дослідів у галузях біології, біотехнологій, фізики і землезнавства, в тому числі дослідили нові методи боротьби з раком і ріст водоростей у космосі.

Протягом перебування на станції астронавти виявили і відремонтували отвір в обшивці корабля «Союз» у серпні 2018 року.

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19 грудня на МКС почала працювати 58 експедиція, до складу якої входять Енн МакКлейн, Девіда Сент-Жака з Канадської космічної агенції та Олег Кононенко з «Роскосмосу». Очікується, що 28 лютого до станції вирушить наступна команда астронавтів.

Міжнародна космічна станція працює протягом понад 18 років. Наразі мікрогравітаційну лабораторію на її борту відвідали вже 230 людей з 18 країн світу.