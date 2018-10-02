Голова Роскосмосу заявляє, що отвір в обшивці «Союзу» просвердлили «навмисно»

Отвір в обшивці космічного корабля «Союз», через яку стався витік повітря з Міжнародної космічної станції, з’явився внаслідок «навмисних дій», а не через виробничий брак, заявив голова Роскосмосу Дмитро Рогозін в ефірі російського «Першого каналу».

За словами Рогозіна, таких висновків дійшла комісія, яка вивчала інцидент. Водночас він не навів подробиці, пославшись на домовленості з американським космічним агентством NASA.

Падіння тиску повітря на кораблі зафіксували 30 серпня. Огляд показав, що отвір діаметром близько двох міліметрів розташований у російському сегменті станції. Космонавти використали герметик, щоб його закрити. Зниження тиску було незначним і не створювало загрози життю команди МКС.

Рогозін стверджував, що отвір могли просвердлити в космосі. Водночас російські ЗМІ заявляли, що дірка була випадково зроблена на Землі кимось із російських інженерів.

Спільна американсько-російська космічна діяльність, зокрема, експлуатація Міжнародної космічної станції, якій цього року виповнюється 20 років, традиційно залишалася вільною від політики і таких серйозних криз, які погіршують відносини між Вашингтоном і Москвою. Зокрема, після анексії Росією Криму 2014 року Захід запровадив санкції проти Москви.