Троє астронавтів вирушили на МКС

Троє астронавтів 6 червня вирушили з космодрому Байконур у Казахстані на Міжнародну космічну станцію.

Космічний корабель «Союз» із росіянинином Сергієм Прокоп'євим з «Роскосмосу», німцем Александром Ґерстом з Європейського космічного агентства й американкою Сереною Онон-Ченселлор із НАСА має пристикуватися до МКС 8 червня.

Місія космонавтів має тривати впродовж шести місяців.

Наразі на МКС, яка розташована за 400 кілометрів від Землі, перебувають троє астронавтів, включно з двома американцями й одним росіянином. Вони прибули на станцію в березні.