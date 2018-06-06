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06 Червень 2018, Київ 18:04
Новини | Міжнародні

Троє астронавтів вирушили на МКС

Космічний корабель «Союз» стартував 6 червня з космодрому Байконур у Казахстані

Троє астронавтів 6 червня вирушили з космодрому Байконур у Казахстані на Міжнародну космічну станцію.

Космічний корабель «Союз» із росіянинином Сергієм Прокоп'євим з «Роскосмосу», німцем Александром Ґерстом з Європейського космічного агентства й американкою Сереною Онон-Ченселлор із НАСА має пристикуватися до МКС 8 червня.

Місія космонавтів має тривати впродовж шести місяців.

Наразі на МКС, яка розташована за 400 кілометрів від Землі, перебувають троє астронавтів, включно з двома американцями й одним росіянином. Вони прибули на станцію в березні.

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