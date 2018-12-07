НАСА вперше опублікувало запис марсіанського вітру

Спеціалісти Національного аерокосмічного агентства США (НАСА) вперше опублікували запис шуму марсіанського вітру.

1 грудня сейсмограф автоматичної міжпланетної станції НАСА InSight зафіксував коливання, причиною яких був марсіанський вітер. Його швидкість становила від 16 до 24 кілометрів на годину.

Звук нагадує аналогічний процес на Землі. Вченим довелося обробити запис, щоб він був доступний для програвання на звичайних пристроях, адже звук, отриманий з космічного апарату, був низькочастотний. У НАСА його частоту збільшили на дві октави.

Американський зонд InSight 26 листопада здійснив посадку на Марс.

Запущений у травні зонд призначений для вивчення глибинних шарів ґрунту і сейсмічної активності на Марсі.

Місія InSight Mars вивчатиме внутрішні об’єкти планети через проведення сейсмічних досліджень, використання геодезичних методів і теплопередачі, повідомляло НАСА.

Робочий ресурс апарату розрахований мінімум на два роки. Вартість місії – мільярд доларів.