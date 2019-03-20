Парубій змусив лідера «Опоблоку» виступати українською мовою (огляд преси)

Чим ближче президентські вибори, тим менше роботи у Верховній Раді, стверджує газета «Україна молода». Уже впродовж двох тижнів народні депутати нагадують журналістам школярів, які прогулюють навчання. Проте самі ж депутати зазначають, що взнаки даються президентські вибори, до яких залишається лише один робочий тиждень. Коментуючи мляву роботу депутатів, газетярі докладніше зупиняються на розгляді законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної. Його обговорення парламентарі почали ще минулого тижня, проте за попередні 5 днів вдалося «пройти» лише 490 правок. Таким чином, швидше за все, мовний законопроект доведеться розглядати вже після першого туру президентських виборів, адже з такою «інтенсивністю» роботи до кінця тижня депутати точно не розглянуть ще 1500 правок. У статті «І навіть «вата» заговорить» журналісти схвально оцінили те, як спікер парламенту Андрій Парубій змусив лідера «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула виступати українською мовою.

Гурт «ТІК» продовжив перформанс-серію з висміювання кандидатів у президенти Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського на білбордах у багатьох містах. Як інформує газета «Україна молода», на батьківщині Юлії Тимошенко у Дніпрі з’явилися білборди з написами: «У новий курс на старій кобилі, ми це десь вже чули, ми там уже билі». А в рідному для Володимира Зеленського Кривому Розі: «І як би не вийшло нам з вами на зло із маленького Вовки велике ...ло», «Не знаю, як вам, ну а як по мені, в шоколаді трохи ліпше, ніж у лайні». Ці цитати, як інформує газета, з пісні гурту «ТІК» «Циклони», кліп на яку підірвав соціальну мережу на початку березня. Докладніше йдеться в публікації «У новий курс на старій кобилі?»

Троє суддів Конституційного суду України – Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко – звернулися до своїх колег iз листом, в якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука. Справа вже набула розголосу й поза межами суду, хоча офіційно свої дії учасники скандалу не коментують, мовляв, «самі розберемося». Але, на думку авторів листа, «подальше перебування Станіслава Шевчука на посаді голови КСУ призведе до повного розвалу суду та руйнації конституційного правосуддя». У розпорядження газети «Україна молода» потрапив повний текст вищезгаданого листа трьох суддів, у якому на 30 аркушах (!) описано «діяльність» на посаді глави КСУ Станіслава Шевчука. Судді Мельник, Сас та Сліденко наводять, за висловом газетярів, дійсно вражаючі факти. Про те, що ж так «дістало» суддів КСУ, що вони зважилися на відкритий бунт, а також те, як працюють деякі високопосадовці, які отримують зовсім не копійчані зарплати за рахунок платників податків, йдеться в деяких оприлюднених газетою фактах із вищезгаданого листа. Матеріал називається «Кому закон не писаний».

Дописувач газети «День» Борис Соколов зазначає, що подорож Володимира Путіна до Криму відбувалася під акомпанемент заклинань: «Усе добре, усе добре, кримчани задоволені, і буде у них щастя з Росією навіки». Автор статті наголошує, що говорячи також про задоволених усім українців у Росії, Путін не уточнив, скільки українських шкіл у Росії, не пригадав про сумну долю української бібліотеки в Москві. Тому дописувач нагадує, що в Росії 7 чи 8 українських шкіл на 3 мільйони українців, а в Україні – 1700 російських шкіл на 7 мільйонів росіян. Але чомусь міжнародні організації вважають за краще підозрювати Київ щодо утиску прав росіян в Україні й абсолютно не вбачають дискримінації щодо мовно-культурної царини мільйонів українців у Росії. Якщо послухати Путіна, то виходить, що українці анітрохи не образилися на керівництво та громадян Росії щодо захоплення Криму. Але будь-яке чесне соціологічне опитування засвідчить, що це не так, зауважує дописувач. І розрахунки Путіна на те, що в разі зміни влади в Україні з новим президентом можливо збудувати взаємовідносини та домогтися від Києва визнання російського статусу Криму, побудовані на піску. Для будь-якого українського президента визнання Криму російським стало б політичним самогубством. І чекати на таке визнання Путіну доведеться до грецьких календ, наголошує автор статті «Путін у Сімферополі, або Казки Криму».

У часи соціальної «турбулентності», такі як зараз, українцям особливо потрібні державна мудрість і далекоглядна стратегія знаменитого гетьмана Івана Мазепи, якому 20 березня виповнюється 380 років. Газети «День» та «Голос України» розповідають про 10 головних фейків російської пропаганди про славетного гетьмана.