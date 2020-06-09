«Гудбай, Америка»: на державному телебаченні Росії після закінчення фільму показали кадри про насильство у США

Дешеві глузування над Сполученими Штатами чи влучний приклад мистецтва тролінгу?

Коли 7 червня російський «Перший канал» завершив показ у прайм-тайм кримінального фільму «Брат 2», знятого в 2000 році, глядачам по всій країні замість кінцевих титрів були продемонстровані відеозаписи грабежів та поліцейського насильства на вулицях американських міст. Всі ці ролики, мабуть, були зняті під час заворушень, викликаних вбивством беззбройного афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув під час затримання поліцією 25 травня.

«Головні цінності вільного світу тріщать під ударами поліцейських кийків, – каже голос за кадром, коли музика, що звучала на задньому плані, затихає. – Горять у вогні розграбованих магазинів, тонуть в люті безкомпромісного протистояння».

Це був дратівливий трюк, в дусі того, як російські державні ЗМІ висвітлюють протести проти расизму та поліцейського насильства, які почалися після смерті Флойда два тижні тому. Телеведучі та оглядачі на підконтрольних російській владі каналах, які неухильно витісняли незалежне мовлення відтоді, як президент Володимир Путін прийшов до влади в 2000 році, скористалися можливістю виступити з різкою критикою на нібито американське лицемірство та висвітлювати численні випадки поліцейського насильства проти протестувальників.

Під акомпанемент пісні «Гудбай, Америка», також відомої, як «Прощальний лист», яку виконує радянська група «Наутілус Помпіліус», було показано, як спалюють та перевертають машини, як автомобіль поліції врізається в натовп протестувальників, а також як поліцейські розштовхують випадкових перехожих. На одному з кадрів група людей вибігає через розбиту вітрину, стискаючи в руках різні товари, очевидно, вкрадені з полиць магазину.

Після сцен із закадровим голосом на екрані з'являється ведучий «Першого каналу» Георгій Олісашвілі, який йде вулицями Манхеттена поруч із демонстрантами та починає свій новинний репортаж про протестні акції, які розгортаються навколо нього. Таким чином, кінець фільму майже повністю зливається з початком головної вечірньої програми новин «Першого каналу». Цей сюжет, як і раніше, доступний на його офіційному сайті.

Багато глядачів у Росії звинуватили «Перший канал» в маніпуляціях та висловили у зв'язку з цим своє обурення. Відома юристка та опозиційна активістка Любов Соболь написала у твіттері, що канал повинен був також додати промо-ролик про неоднозначні поправки до конституції, які в разі ухвалення їх дозволять Путіну балотуватися на п'ятий та шостий президентські терміни. «Скоти», – сказала вона на адресу авторів цього трюку.

«Уявляю, як би верещали кремлівські пропагандисти, якби на якомусь американському каналі після фільму про катастрофу показали фотографії з Норильська», – написав у своєму твіттері опозиційний блогер Олександр Горбунов, відомий як «Сталінгулаг», очевидно маючи на увазі недавній розлив дизельного палива, що отруїв річки в російській арктичній зоні.

Фільм «Брат 2» був випущений в 2000 році, і в даний час Росія відзначає його 20-річчя кінопоказами та іншими заходами. Показу 7 червня передував фільм «Брат», суворий кримінальний фільм 1990-х років, після якого був знятий сіквел.

Автором сценарію та режисером фільмів виступив Олексій Балабанов, який найбільш знаменитий за своїми кінокартинами, що зображують життя в Росії наприкінці радянської епохи. Режисер помер у 2013 році.

«Цікаво, а з Балабановим узгодили?» – іронічно написав один з користувачів твіттера, додавши хештег #ложьпутинскоготв разом з хештегом американського протестного руху #BlackLivesMatters.