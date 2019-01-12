Війна проти України – наслідок популярності у Росії «Брату-2» і «Бригади» – продюсер Яценко

Війна проти України – наслідок багато в чому популярності у Росії «Брату-2», «Бригади» та інших подібних фільмів. Це констатував Радіо Свобода кінопродюсер Володимир Яценко. Тому так важливе формування українським кінематографом національного героя. Поступово це робиться, зазначив Яценко. Але прикладом має бути не досвід до 2014 року, коли кінопродукція України була «жахлива». І патріотизм (не лише в кіно) варто підтримувати за прикладом його проявів у США, переконує Яценко. А щодо саме кіно – державне фінансування певної картини може бути лише частковим, каже Яценко. Покриття витрат на 100% убиває мотивацію продюсера займатися промо. Також Яценко розповів, як знімали «Дике поле» за романом Сергія Жадана «Ворошиловград» і про інші свої проекти, зокрема фільм, де головну роль грає ветеран війни на Донбасі, волонтер Андрій Римарук.