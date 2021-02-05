Прикордонники не пропустили до України російську акторку, яка незаконно в’їхала до Криму

До України не впустили російську акторку, яка, за даними Державної прикордонної служби, незаконно відвідувала окупований Крим.

За повідомленням відомства, прикордонники повідомили акторці про заборону в’їзду в київському аеропорті «Бориспіль».

Росіянка прилетіла до України 4 лютого рейсом зі Стамбулу. Під час заходів прикордонного контролю військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що громадянка Росії минулого року незконно перебувала в Криму».

«На півострів вона потрапила з порушенням встановлено порядку в’їзду та виїзду. За наявною інформацією, вона брала участь у зйомках серіалу «Непотопляемая», в якому виконувала головну роль», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Прикордонники заборонили в’їзд в Україну солісту групи «Песняры»

Громадянку Росії притягнули до адміністративної відповідальності, відмовили їй у перетині кордону і заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки. Її повернули до країни вильоту.

Держприкордонслужба не називає імені акторки, проте, за даними відкритих джерел, головну роль у серіалі «Непотопляемая» грала Глафіра Тарханова.

Публічних коментарів Тарханової з приводу заборони в’їзду в Україну немає.

У січні українські виявили понад 60 громадян, які порушили правила в’їзду до анексованого Криму.