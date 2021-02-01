Прикордонники заборонили в’їзд в Україну солісту групи «Песняры»

Співробітники Державної прикордонної служби України 31 січня у аеропорту «Бориспіль» виявили громадянина Білорусі, який незаконно відвідував окупований Крим.

Як зазначили у ДПСУ, чоловік виявився білоруським музикантом, солістом гурту «Песняры».

«У ході заходів контролю прикордонники встановили, що в Криму іноземець перебував влітку минулого року і потрапив туди незаконно, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Під час спілкування він підтвердив факт незаконного в’їзду на півострів, куди, з його слів, потрапив літаком через закритий пункт пропуску «Сімферополь», – мовиться у повідомленні.

За порушення українського законодавства прикордонники заборонили громадянину Білорусі в’їзд в Україну терміном на 3 роки, він вилетів рейсом до Мінська.

Як повідомило проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії джерело у ДПСУ, не уповноважене публічно розголошувати цю інформацію, йдеться про Валерія Дайнека.