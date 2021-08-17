У Києві три дні перекриватимуть вулиці для репетиції параду

У Києві 18, 20 та 22 серпня перекриватимуть центральні вулиці для репетиції параду військ до Дня незалежності. Про це повідомили у патрульній поліції.

У ці дні із 15:30 до 24:00 рух обмежать на наступних вулицях:

Хрещатик;

Майдані Незалежності;

Маршала Рибалка;

В'ячеслава Чорновола;

проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту);

Площа Перемоги;

Старовокзальна;

Жилянська;

Велика Васильківська;

площа Льва Толстого;

площа Бессарабська;

Академіка Туполєва;

площа Бессарабська;

Антоновича;

Івана Федорова;

Либідська площа;

Європейська площа;

Володимирський узвіз;

Боричів узвіз;

Набережно-Хрещатицька;

Нижній Вал;

Глибочицький проїзд;

Петрівська алея;

Паркова дорога;

Дніпровський узвіз;

Набережне шосе;

Набережно-Хрещатицька;

Богдана Хмельницького;

Володимирська;

Льва Толстого;

Саксаганського.

Окрім того, 18, 20 та 22 серпня із 15:30 до 24:00 заплановане обмеження руху транспортних засобів на вулицях: Льва Толстого (на ділянці від Терещенківської до площі Льва Толстого) та на Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до Ігорівської).

Також 18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків.

Під час тренувань обмежать доступ до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.