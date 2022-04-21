Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Росія вивезла з Маруіполя унікальну колекцію медальєрного музею – міськрада

Медальєрне мистецтво – мистецтво виготовлення монет і медалей, гравіювання штампів (матриць) для відбитків

Російські військові вивезли з блокадного Маруіполя до окупованого Донецька унікальну колекцію медальєра Юхима Харабета, яка зберігалася в місцевому музеї медальєрного мистецтва. Про це 21 квітня повідомила міська рада Маріуполя.

«Музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Усі витвори були передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022-го», – заявила влада міста.

Медальєрне мистецтво – мистецтво виготовлення монет і медалей, гравіювання штампів (матриць) для відбитків.

Юхим Харабет – український медальєр грецького походження.ю який мешкав у Маріуполі.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG