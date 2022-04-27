Генеральний секретар ООН вже в Україні

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерріш прибув в Україну. Про це він повідомив у своєму Twitter увечері 27 квітня.

«Ми продовжимо нашу роботу щодо розширення гуманітарної підтримки та забезпечення евакуації мирного населення із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще для України, Росії та світу», – заявив Гутерріш.

26 квітня Генеральний секретар ООН відвідав Росію та зустрівся з Володимиром Путіним. За його словами, президент РФ під час розмови з ним загалом погодився на евакуацію з заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

24 квітня президент України Володимир Зеленський наголосив, що, на його думку, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш спочатку мав би відвідати місця, де знищували українців, перш ніж «знайти час для шановних із Москви».

Він також зазначив, що українська сторона чекає 100% підтримки від генсекретаря ООН.