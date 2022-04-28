У Дніпрі відкрили перший центр підтримки для евакуйованих маріупольців «Я – Маріуполь». Це спільний проєкт мерій обох міст і перший з п’яти запланованих у різних областях осередків допомоги маріупольцям, постраждалим від вторгнення Росії.

Як розповіла Радіо Свобода керівниця центру Світлана Штенда, до будівлі центральної бібліотеки, де він працює, сьогодні прийшли сотні людей. Пропускна спроможність центру – 80-100 людей на день. Решту – близько 600 людей – тільки записали в чергу на інші дні.

У центрі людям, які евакуювалися з Маріуполя, безкоштовно допомагають з відновленням документів, з пошуком зниклих і депортованих до Росії родичів, з працевлаштуванням, консультують щодо можливості відшкодування знищеного майна й отримання фінансової допомоги.

«У нас в центрі працюють тільки маріупольці. Це дає можливість людині прийти і відкритися. Коли людина чує, що ти, так само, як і вона, втратила все, – вона сміливіше говорить про свої потреби. Багато людей плачуть… Ми анкетуємо все – прізвище-ім’я, з якого району, де зупинилися, чи нема в родині загиблих чи поранених, чи є потреба в житлі, роботі, лікуванні, влаштуванні дітей у школу. І тоді ми розуміємо, що людині потрібно», – сказала Світлана Штенда.

У центрі маріупольці можуть отримати пакунки з гуманітарною допомогою – харчами, засобами гігієни. Видають також ліки тим, хто їх потребує.

Також тут працює дитяча кімната, де батьки можуть залишити дітей, поки самі оформлюють документи.

«Основна проблема дорослих – це втрата документів, зокрема трудових книжок, документів про освіту. І багато питань щодо здоров’я. Люди скаржаться на загострення хронічних хвороб, на безсоння тощо», – додала Світлана Штенда.

Крім того, в центрі надають першу медичну допомогу та психологічну підтримку.

Психологиня Ганна за день прийняла п’ятьох пацієнтів, серед них були як дорослі, так і діти. На найближчі дні у неї розписаний графік: планує приймати по кілька людей щодня, аби на розмову з кожним була не менш як година часу. З дітьми «пропрацьовують» їхні страхи через арттерапію, розказала Ганна.

«Якщо є час, зможу й по дві години виділити. Люди різні – і проблеми різні. Головна проблема війни – проблема страху: страху вмерти, страху вибухів, страху лишитися самому. Це дуже помітно по дітях, з ним це легко пропрацьовувати через малюнки. З дорослими – важче. Вони починають розкриватися тільки з п’ятого-шостого сеансу», – сказала вона.

Центр «Я – Маріуполь» у Дніпрі перцюватиме з 8:00 до 17:00 щоденно, без вихідних.