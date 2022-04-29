Боррель «шокований і вражений» російськими ударами по Києву, коли там був генсекретар ООН

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що шокований вечірнім обстрілом російськими військами Києва, де в цей момент перебували генсекретар ООН Антоніу Ґуттеріш і прем’єр Болгарії Кирил Петков.

«Шокований і вражений російськими ракетними ударами по Києву й інших українських містах. Росія знову демонструє кричущу зневагу до міжнародного права, обстрілюючи місто під час перебування в ньому генерального секретаря ООН Антоніо Ґутерріша і прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова», – написав Боррель у твітері ввечері 28 квітня.

Російські війська ввечері 28 квітня обстріляли Київ, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали 10 людей, частково зруйновані перший і другий поверхи 25-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі столиці України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія обстріляла Київ «одразу» після завершення його перемовин із генсекретарем ООН.

За його словами, обстріли російськими військами Києва, Фастова, Одеси, Хмельницького та інших міст засвідчують, що «ще не можна розслаблятися»

Обстрілів 28 квітня зазнали й інші міста, зокрема Харків, а також Чернігівська область, над Одещиною три ракети збила ППО.