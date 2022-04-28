ППО збила три ракети над Одеським районом – Марченко

Підрозділи протиповітряної оборони збили три ракети над Одещиною, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко 28 квітня.

«Буквально щойно нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеським районом було збито три ворожі ракети, які летіли вбивати мирних мешканців. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу», – сказав Марченко у своєму зверненні.

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Він додав, що напередодні російські війська намагалися здійснити розвідку об’єктів інфраструктури в області за допомогою безпілотного літального апарату, але й він був збитий підрозділами ППО.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив про два влучання ракет у Києві.