Ракетний обстріл Одеси: рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці

В Одесі рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці, що сталася внаслідок ракетного обстрілу, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС в Одеській області.



«23 квітня близько о 14:35 у Київському районі Одеси внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах. О 15:54 пожежу локалізовано на площі 220 м кв. Близько 17:00 – ліквідовано», – повідомили в ДСНС у Facebook.

23 квітня російські військові завдали ракетного удару по Одесі, було влучання в об’єкти інфраструктури. У результаті обстрілу загинули 5 людей, ще 18 поранені.

За даними повітряного командування «Південь», українські військові знищили дві російські крилаті ракети, які були запущені літаками ТУ-95 з акваторії Каспійського моря. Також були знищені два БПЛА оперативно-тактичного рівня, які, ймовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет. У міськраді Одеси додали, що 2 ракети вразили два житлові будинки.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що єдиною метою російських ракетних ударів по Одесі є терор, Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.