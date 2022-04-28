Російські війська обстріляли Чернігівщину двічі за день – прикордонники

Російські війська обстріляли Чернігівську область двічі протягом дня, йдеться в повідомленнях Державної прикордонної служби 28 квітня.

Перший обстріл прийшовся по території України біля пункту перетину кордону «Сеньківка».

«Прикордонники Чернігівського загону зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску «Сеньківка». Ворог здійснив близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета», – заявила Держприкордонслужба.

Згодом прикордонники повідомили про другий обстріл – вибухи близько десятка мінометних мін зафіксували поряд із одним із населених пунктів Семенівської об’єднаної територіальної громади.

«Міни були випущені з боку російського села Ломаковка», – зазначили у пресслужбі.

За повідомленням ДПСУ, внаслідок обстрілів ніхто з прикордонників не постраждав.

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З 28 лютого всі пункти перетину кордону з Росією та Білоруссю, а також на придністровському сегменті кордону з Молдовою закриті.

Чернігівщину звільнили від російських окупантів на початку квітня. Проте атаки з боку російських сил цього прикордонного регіону не припиняються. 15 квітня російські військові зі своєї території обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників на Чернігівщині.