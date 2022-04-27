У Сєвєродонецьку обстріляли багатопрофільну лікарню, загинула пацієнтка. Але лікарня продовжить працювати. Саме місто вже скоро як два місяці піддається артилерійським обстрілам з боку російських військ. Якою зараз є ситуація у Сєвєродонецьку, скільки людей залишається у місті, та чому досить багато людей відмовляються виїжджати? Про це Радіо Донбас.Реалії поговорили із керівником міської військової адміністрації Олександром Стрюком.



– Ситуація напружена, обстріли тривають. Сьогодні у другій половині дня обстріляли нашу багатопрофільну лікарню. Сильно постраждав хірургічний корпус, загинула одна пацієнтка. Лікарня продовжуватиме працювати, але нанесено суттєві пошкодження.

На цьому відео можна побачити результати цього обстрілу:

Якщо говорити про місто, то подача світла на місто у нас є. Але пошкоджено енергопостачання на водозабір. Намагаємося вирішити, але по перспективах поки не все зрозуміло. Електрика в домівках є лише там, де збереглися лінії електропередачі та уціліли підстанції. Я думаю, що якщо 40% міста зі світлом, то це вже добре.

Вчора на евакуацію прийшла лише одна людина



– Скільки в місті залишається людей?

– За нашими підрахунками, за обсягами гумдопомоги, це близько 15 тисяч в самому Сєвєродонецьку. Ще близько 5 тисяч залишається по селищам. Бо хтось не хоче виїжджати, або вже не має можливості.

– Тобто потік людей на евакуацію майже закінчився?

– Вчора на організовану евакуацію до нас прийшла лише одна людина. Сьогодні обдзвонюємо та намагаємося переконати. Сподіваюся, що завтра буде більше.

– Чому залишаються? Чим це мотивують?

– Страх. Нерозуміння – куди їхати, як їхати. Ми пояснюємо, що це безкоштовно. Що там можуть допомогти із розселенням. Але є елемент недовіри. Також люди до останнього не вірили, що буде так небезпечно у місті.



– Місто зараз живе лише за рахунок гуманітарної допомоги?

– Фактично так. У нас не залишилося жодної продуктової бази. Вони всі пошкоджені. Мережеві магазини не працюють, оскільки їхні бази зруйновані. Та й самі супермаркети фактично зруйновані.

Є багатоповерхівки, які навряд вже будуть придатні для проживання



– Наскільки сильно пошкоджені будинки в місті?

– Місто зруйновано десь на 70%, а може вже навіть і до 80% підходить. Є такі, що пошкоджені від прямих влучань. Є, що від осколків та вибухової хвилі. В нових кварталах є багатоповерхівки, які навряд вже будуть придатні для проживання. Потрібно відновлювати лише капітально. Також знищено багато комунальної інфраструктури. Колектори, водогони. Є місця, де труби розірвано на декілька метрів.

– Який характер бойових дій. Лише обстріли чи й атаки?

– Атаки на місто йдуть постійно. Але це краще до командування за цим. Ми чуємо лише відголоски. Але ж кожен обстріл – це підготовка до наступу.

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