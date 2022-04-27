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Донбас

Росія не може взяти найбільше місто Луганщини, але рівняє його з землею

Результати обстрілів Сєвєродонецька. До масштабного вторгнення Росії це був один з найжвавіших районів міста

У Сєвєродонецьку обстріляли багатопрофільну лікарню, загинула пацієнтка. Але лікарня продовжить працювати. Саме місто вже скоро як два місяці піддається артилерійським обстрілам з боку російських військ. Якою зараз є ситуація у Сєвєродонецьку, скільки людей залишається у місті, та чому досить багато людей відмовляються виїжджати? Про це Радіо Донбас.Реалії поговорили із керівником міської військової адміністрації Олександром Стрюком.

– Ситуація напружена, обстріли тривають. Сьогодні у другій половині дня обстріляли нашу багатопрофільну лікарню. Сильно постраждав хірургічний корпус, загинула одна пацієнтка. Лікарня продовжуватиме працювати, але нанесено суттєві пошкодження.
На цьому відео можна побачити результати цього обстрілу:

Якщо говорити про місто, то подача світла на місто у нас є. Але пошкоджено енергопостачання на водозабір. Намагаємося вирішити, але по перспективах поки не все зрозуміло. Електрика в домівках є лише там, де збереглися лінії електропередачі та уціліли підстанції. Я думаю, що якщо 40% міста зі світлом, то це вже добре.

Вчора на евакуацію прийшла лише одна людина


– Скільки в місті залишається людей?

– За нашими підрахунками, за обсягами гумдопомоги, це близько 15 тисяч в самому Сєвєродонецьку. Ще близько 5 тисяч залишається по селищам. Бо хтось не хоче виїжджати, або вже не має можливості.

Місцеві жителі через відсутність електрики та газу вимушені готувати на вулиці
Місцеві жителі через відсутність електрики та газу вимушені готувати на вулиці

– Тобто потік людей на евакуацію майже закінчився?

– Вчора на організовану евакуацію до нас прийшла лише одна людина. Сьогодні обдзвонюємо та намагаємося переконати. Сподіваюся, що завтра буде більше.

– Чому залишаються? Чим це мотивують?

– Страх. Нерозуміння – куди їхати, як їхати. Ми пояснюємо, що це безкоштовно. Що там можуть допомогти із розселенням. Але є елемент недовіри. Також люди до останнього не вірили, що буде так небезпечно у місті.


– Місто зараз живе лише за рахунок гуманітарної допомоги?

– Фактично так. У нас не залишилося жодної продуктової бази. Вони всі пошкоджені. Мережеві магазини не працюють, оскільки їхні бази зруйновані. Та й самі супермаркети фактично зруйновані.

Знищений продовольчий ринок у Сєвєродонецьку
Знищений продовольчий ринок у Сєвєродонецьку

Є багатоповерхівки, які навряд вже будуть придатні для проживання


– Наскільки сильно пошкоджені будинки в місті?

– Місто зруйновано десь на 70%, а може вже навіть і до 80% підходить. Є такі, що пошкоджені від прямих влучань. Є, що від осколків та вибухової хвилі. В нових кварталах є багатоповерхівки, які навряд вже будуть придатні для проживання. Потрібно відновлювати лише капітально. Також знищено багато комунальної інфраструктури. Колектори, водогони. Є місця, де труби розірвано на декілька метрів.

Так виглядає "новий" район в Сєвєродонецьку
Так виглядає "новий" район в Сєвєродонецьку

– Який характер бойових дій. Лише обстріли чи й атаки?

– Атаки на місто йдуть постійно. Але це краще до командування за цим. Ми чуємо лише відголоски. Але ж кожен обстріл – це підготовка до наступу.

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