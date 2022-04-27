Гайдай про ситуацію на Луганщині: війська РФ наступають на Нижнє і Оріхове, через обстріли загинула людина

Російські військові розпочали наступ на Нижнє та Оріхове в Луганській області, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

«Після окупації Новотошківського росіяни організували наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове», – написав він у телеграмі.

За його даними, внаслідок обстрілу в Привіллі загинув місцевий житель – вчора ввечері російський снаряд впав на подвір’я приватного будинку, 68-річний чоловік помер на місці.

«Дещо раніше ворог обстріляв одну зі шкіл Лисичанська, в підвалі якої ховалися 23 людини, у тому числі й діти. На щастя, без жертв», – повідомив Гайдай.



Голова Луганської ОВА зазначив, що на Донбасі за минулу добу відбито 9 атак військ РФ – знищено 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної та 17 одиниць броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та 16 одиниць автомобільної техніки, 4 паливозаправники та одну зенітну установку.

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля військ РФ зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ. Російські сили встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

В ООН станом на 24 квітня підтвердити загибель 2665 і поранення 3053 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України