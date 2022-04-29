Від початку масштабного вторгнення РФ у Києві загинули понад 100 людей, 435 поранені – мер

За понад два місяці повномасштабної війни Росії проти України в Києві загинули понад 100 людей, серед них – чотири дитини, поранені 435 цивільних, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Київ продовжує перебувати під прицілом ворога. Вчорашня атака, ракети в мирні будинки – тому свідчення. Рятувальники розібрали завали в багатоповерховому будинку в Шевченківському районі. Він – новий і ще малонаселений, тому там було небагато мешканців. Слава Богу, ніхто не загинув. Але є постраждалі. Чотирьох людей госпіталізували», – написав Кличко у телеграмі 29 квітня.

Обстріли в Києві 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.